韓國援助伊朗1600萬元！派特使赴德黑蘭協商

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲韓國總統李在明。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美伊停火首次談判破局後，韓國政府14日宣布，將向伊朗提供50萬美元（約新台幣1600萬元）的人道主義援助，這也是繼上月援助黎巴嫩後，韓國再次金援中東。

據韓聯社報導，韓國外交部表示，近期中東情勢惡化，區域內人道危機升高，因此政府決定提供總額50萬美元、約7億4000萬韓元的援助資金，作為對國際社會呼籲的回應。相關款項將透過紅十字國際委員會（ICRC）發放，將投入伊朗境內的人道救援工作，盼能緩解當地人道需求。

廣告 廣告

值得注意的是，韓國外交部特使鄭炳河已飛往伊朗，預計與伊朗高層進行會晤，對目前滯留在荷姆茲海峽的韓籍船隻及船員安全進行協商。外界關注，此舉是否能在會談前營造友好氣氛。

這也是韓國政府繼上個月向黎巴嫩提供約200萬美元援助後，第二次對中東局勢提供人道援助。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

戰時囤油又限出口引爭議 美財長提新冠黑歷史嗆中國：不可靠夥伴

川普還錢了！美國將退還5.4兆元關稅 「一鍵退稅」系統下週上線

美伊戰爭再現曙光？川普暗示「2天內談重新談判」 地點曝光