韓國搭公車！她讚1設計貼心「希望台灣跟進」 一票人打臉：用不到

公車是許多人常常搭乘的大眾運輸工具之一。一位女子近日分享，韓國公車除了乾淨、穩定，部分車廂內還特別設計了軟墊區，讓人可以靠著休息、不用抓扶手，讓她直呼相當貼心，「希望台灣也能有」，貼文曝光後引發熱議，不過許多網友紛紛指出，台灣、韓國氣候不同，一旦人太多或是下雨天，軟墊恐怕淪為雨水汗液搜集板，巔峰時段更是減少乘客上車的空間。

原PO在Dcard發文表示，她到韓國出差時發現，部分韓國公車在站立區設計了一塊軟墊區，讓人可以靠著休息，不用再抓著扶手或欄杆，同時軟墊讓人在公車轉彎或煞車都能穩定倚靠，既安全又舒服，讓原PO忍不住好奇，「為什麼這麼貼心的設計台灣都沒有？」

對此，許多網友紛紛回應，「看起來很舒服沒錯，只是碰到人很多的公車或雨天，那塊墊子極有可能變成雨水汗液搜集板」、「台灣的公車司機還有機會附贈全身按摩服務」、「舒服？要是趕上上班上學、人潮擁擠的巔峰時間，擠到旁邊，那些可靠的墊根本就用不上」、「多加那幾塊，我只知道公車裡面那廉價皮革，散發出來的化學死人味會更濃，濃到足以暈死人的程度」。

不過也有人分享韓國搭公車經驗，「可是他們公車也很常飆車，我是覺得沒有很穩啦，上上禮拜去韓國遇到人多的公車，差點被擠成餅，人超炸多還是有人要上車，司機還大喊不要再上來了、門關不起來了，不過那台公車就沒有這種墊子就是了」、「身為每天在韓國搭公車通勤的人，上下班時間塞滿人，根本靠不到那軟墊，還是要死抓著桿子，而且韓國司機常常急煞，還是會被甩得東倒西歪，還很多喜歡碎念罵髒話的韓國阿公司機」。

