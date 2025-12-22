韓國搭地鐵也有潛規則！達人曝「10大生存條款」 最慘竟不是搭錯

生活中心／張尚辰報導

除了日本以外，韓國也是台灣人很常旅遊的國家之一，但是韓國地鐵路線複雜，雖然標示清楚，但還是需要好好研究。旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」表示，韓國地鐵除了硬體上的複雜以外，還有10大潛規則是需要熟記於心的，否則可能會讓你明明沒搭錯線，卻有在車廂內社死的錯覺。

「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書粉專發文指出，韓國地鐵路線顏色鮮明、轉乘指標大到想裝瞎都難，只要你不是徹底的「路痴末期」，多搭幾次都能像個老油條一樣穿梭自如。真正讓你心驚膽跳的，往往不是看錯地圖，而是你踏進車廂的那一刻。明明沒搭錯線，但站在車廂裡，就是會突然有一種「靈魂出竅」的錯覺。好像自己站的位置不對、動作不對，連呼吸的頻率都顯得有點「不合時宜」。

對此，「不奇而遇 Steven & Sia」列出10條「韓國地鐵生存條款」，如下：

一、等車時，別站在門正中間

韓國人等地鐵時，會像摩西分紅海一樣，自動站在車門兩側。因為中間那條路是留給下車的人「衝刺」用的。如果車門打開時，你還大剌剌地站在正中間，雖然沒人會罵你，但當門一開，你會瞬間感受到什麼叫「擋人財路，如殺人父母」的無聲壓迫感。

二、「下車優先」不是建議，是神聖不可侵犯的法律

雖然在通勤高峰，韓國地鐵車廂會擠到連手機都拿不出來，但門一開，大家還是會硬生生讓出一條縫，讓想下車的人可以下車。

三、手機可以滑，但音量記得請「歸零」

雖然韓國地鐵不像日本那麼安靜，但在車廂裡，把手機聲音外放可以說是一種「社交自殺」。滑IG、看影片隨便你，但如果你忘了插耳機，在安靜到連隔壁大叔呼吸聲都聽得見的車廂裡按下播放鍵，周圍的人會在心裡默默跟你說再見，把你列入黑名單。

四、車廂兩邊的博愛座是「聖地」，寧可斷腿也別碰

車廂兩端那排位子，那是韓國長輩的專屬座位。除非你是孕婦，不然就算整排空著，韓國人也絕對不會走過去坐。所以就算你很累、腳很酸，但只要身上沒有明顯狀況，像骨折打石膏等等，韓國人都會選擇站著，如果你真的坐上去了，有時還會遇到看不過去的長輩直接提醒你。

五、人多時，背包不要背著，要「抱著」

在尖峰時段，你會看到韓國人很自然地把包包轉到胸前，或乾脆放到兩腳之間，不是怕被偷，而是盡可能把自己的體積縮小一點，少佔一點空間。

六、電扶梯左邊，是留給趕時間的人

雖然官方宣導電扶梯兩側皆可站立，但潛規則很明確，左邊就是快車道，如果你想悠哉看風景，請乖乖靠右。

七、地鐵內吃東西不犯法，但會讓你很「心虛」

韓國地鐵其實沒有明文禁止吃東西，但現實中，你幾乎看不到有人真的這樣做。喝咖啡、飲料沒什麼問題，但如果是炸雞、泡麵那種存在感很強的食物，就算沒人說話，你自己也會吃得有點心虛。

八、換乘是「體能測驗」，不是散步

看到地鐵圖上寫「換乘」，請不要以為只是走兩步路，有些站那路線會長到讓你懷疑人生，所以請穿好走的鞋，這不是旅遊，是健走比賽。

九、在長輩面前，「禮讓」是基本設定值

在韓國，長輩擁有絕對的「路權」。在韓國地鐵裡，你會看到很多步履蹣跚的長輩，大家都會自然放慢腳步，沒人會催他們。

十、最終奧義：不要讓任何人注意到你

在韓國搭地鐵的最高境界，就是「透明化」。你不需要特別有禮貌，也不用跟人打招呼，你只要順著人流移動，把音量和存在感降到最低。不要讓人注意到你。

