韓國政府砸千億韓元打造AI農產平台 即時價格與供需分析提高市場透明度

南韓政府將於2026年推出AI農產品平台，整合價格、供需與替代商品建議，強化市場透明度，協助消費者與農戶做出更準確決策。（圖片來源：Tech in Asia）

撰文＝編輯部

南韓政府宣布，將於2026年推出一款AI驅動的農產品資訊平台，整合即時價格、供應量、市場趨勢與需求預測，協助農戶與消費者做出更精準的採購與出貨決策。此平台將比對全國各地的農產品價格變化，並分析供需變化與季節性波動，讓市場資訊更加透明化，降低農民因資訊不足而面臨的風險，同時也提升消費者在價格高低起伏時的判斷能力。

廣告 廣告

平台將根據使用者的所在地、物流情況與供需差異，推薦最佳採購地點；當特定品項出現供應短缺或預期價格上漲時，AI會自動提出替代商品建議。由於農產品價格高度受天候、物流、產量與季節變化影響，此類系統被寄望能降低市場波動，提高供應鏈效率並減少浪費。

這項農產品AI平台是韓國政府10項AI公共服務計畫的一部分，這些計畫橫跨農業、消費者服務、稅務、文化旅遊與公共安全等領域。政府為此整體計畫編列1兆韓元預算，其中包含四項大型專案；每個大型專案預計獲得1000億韓元（約6800萬美元）補助，顯示官方對數位治理與農業現代化的高度投入。

依照規劃，平台將於2025年下半年啟動試點測試，並在2026年全面上線，屆時將向一般消費者與農民開放。政府希望藉由易用、透明的資訊服務，改善農產品市場長期存在的價格不對稱問題。

然而，要實現高精準度的AI分析並非易事。農產品價格受天氣、產地分布、物流瓶頸與需求波動等多重因素影響，AI模型必須仰賴大量即時且可靠的資料——包括產地供應量、批發市場交易紀錄、物流狀態與零售銷售資訊。若資料來源不完整、格式不一致或更新延遲，都可能削弱預測能力，進而影響平台可信度。成功與否將取決於資料基礎建設與市場端的長期投入。

審稿編輯：林玉婷

延伸閱讀

悠由數據結合AI與衛星數據重塑農業 勇奪創業世界盃全球第五、亞洲第一

每天省3.5小時工時、13噸水！台灣首款乳牛清糞機器人助攻智慧畜牧轉型

AI翻轉百億養殖產業！4位門外漢用1支App、30分鐘完成8人一天的魚苗點算