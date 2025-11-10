韓國政府資料中心鋰電池起火引關注 台科大研發新式電池刊國際期刊

〔記者林曉雲／台北報導〕在全球能源轉型與減碳壓力下，可再生能源不僅要「夠用」，還需要「夠綠、夠安全」，日前韓國政府資料中心即因鋰電池起火，引發安全性問題。國立台灣科技大學機械工程系特聘教授郭俞麟帶領團隊打造新式儲能電池，提升儲能安全與用電自主量能，該項技術成功刊登於專業領域Q1(排名前25%)的國際期刊「Applied Surface Science」。

郭俞麟表示，團隊已與台灣廠商進行電池量產開發與壽命監測系統研發，並規劃導入AI與大數據分析，建立電池老化監控系統，預測潛在故障與最佳維護時間，不僅是科研突破，更是台灣在全球能源競賽中扮演更重要角色的機會，真正綠能不只是減碳，還要讓每個人都能成為能源的生產者。

郭俞麟帶領團隊，利用電漿技術研發出1款釩液流電池(VRFB)，主打低碳製程、長壽命與高安全性，更有潛力幫助企業與家庭達成「電力自給自足」。

市面常見的儲能方式主要有鉛酸電池和鋰離子電池，鉛酸電池雖成本低，但內含鉛與酸液導致環境污染與回收問題；鋰離子電池雖具高能量密度、體積小的優勢，在高溫、過充或結構受損時，卻可能引發熱失控(thermal runaway)，以致燃燒或爆炸事故，近期韓國資料中心即因鋰離子電池於進行UPS(不斷電系統)搬遷作業時不慎引發火災，這起事故的關鍵在於使用鋰電池的過程中，一旦因安全防護不當從而導致的燃燒和爆炸等之嚴重後果。

團隊採用「常壓電漿製程技術」，製作液流電池電極，團隊嘗試將多種金屬氧化物作為儲能反應的催化劑，均勻附著於碳材表面，過程中不需加入酸液，也不產生化學廢水，製程也不需任何高溫設備或真空腔體，郭俞麟強調，製造出來的電池幾乎不使用高耗能程序，碳足跡自然降低，也不易被課碳稅；而這款液流電池可與太陽能、風能系統並聯使用，像一座「電能水塔」，在用電離峰時期儲電、尖峰時期釋放，幫助企業與家庭達成電力自給自足。

博士生Ahmad Nur Riza表示，與鋰電池相比，它具有「不依賴稀有金屬、供應較穩定」、「不容易燃燒或爆炸」、「循環壽命更長」、「可擴充性佳」和「彈性尺寸」等特點。

