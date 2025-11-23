韓國文化日搭TWICE熱潮登場！ 5大城市吉祥物首同框亮相

第14年登場的韓國文化日結合城市外交，5姊妹市吉祥物首同框，張硯卿(後排左二)持續深化台韓友好交流。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 韓國天團接力在港都開唱，高雄掀起K-POP熱潮，今年邁入第14年的「韓國文化日」也在昨(22)日熱鬧登場，透過韓語演講、K-POP歌唱及舞蹈比賽，展現年輕世代對韓國文化的熱情。活動由高雄市韓人會、高雄韓國國際學校及高雄世宗學堂共同主辦，並與高雄市政府攜手宣傳。市府行政暨國際處長張硯卿指出，今年適逢TWICE出道10週年首次在台舉辦演唱會，高雄地標點燈應援、民間同步響應，韓國文化日的舉辦，讓市民更認識高雄與韓國城市的合作成果，高雄不僅展現「演唱會之都」的魅力，更以城市外交不斷拓展國際舞台，深化台韓友好交流。

廣告 廣告

活動開場驚喜安排TWICE經典組曲，瞬間炒熱氣氛，高雄世宗學堂學堂長尹桓鎬表示，這次韓國文化日報名踴躍，參賽者年齡橫跨國高中生、大學生至社會青年，透過韓語演講、歌唱與舞蹈，引導青年從多元面向更認識韓國文化。高雄市韓人會會長林永鎬則指出，韓國文化日已成為高雄一年一度的重要活動，期盼藉由活動讓更多市民親近韓語與韓國文化，進一步拉近高雄與韓國的距離。

張硯卿指出，今年韓國文化日特別與韓國城市合作，高雄熊也首次與姊妹市釜山、友好城市大田、大邱、水原及MOU城市高陽的超萌吉祥物同框，在高雄韓國國際學校設置「高雄、韓國友好」視覺意象及超萌裝置，吸引許多人駐足拍照，民眾透過觀賞宣傳影片感受韓國城市獨特文化風貌，讓人「看完超想直飛韓國！」

高雄長期深耕國際城市交流，與韓國互動緊密。張硯卿指出，以釜山廣域市為例，不僅是高雄第一個韓國姊妹市，鹽埕區與釜山東區亦簽署友好協定，釜山港與高雄港更是姊妹港，雙邊往來極為密切。

此外，在文化交流方面，高雄在地藝術表演團多次受邀赴大田廣域市參與「零時慶典」，展現高雄多元文化風貌；大邱廣域市每年也熱情邀請高雄大學生參與國際夏令營互動；水原市青年代表團今年親訪高雄，造訪亞灣新創園，與高雄新創團隊分享城市創新經驗。在教育領域，高雄目前與韓國締結46所姊妹校，從線上互動、筆友計畫至實體互訪，持續深化學生國際視野。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

TWICE台開唱「子瑜回家」感動萬人 黃安突稱「不說是非」惹怒粉絲

宣導國際終止婦女受暴日 高市發表社區服務方案成果

韓國文化日活動開場驚喜安排TWICE經典組曲，透過韓語演講、歌唱及舞蹈比賽，提供青年世代展現對韓國文化熱情的平台。 圖：高雄市行國處/提供

年輕世代參與K-POP歌唱及舞蹈比賽，展現對韓國文化的熱情。 圖：高雄市行國處/提供