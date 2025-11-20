「韓國文化日」沉浸式體驗 高雄與46所韓國姊妹校深度互動

韓國天團紛紛接力選擇高雄開唱，高雄已成為粉絲追星熱點，不僅演唱會與應援活動帶來城市關注熱度，高市府也積極將國際交流推展至校園內！高雄市過埤國小在校長郭榮全與老師用心規劃，舉行「韓國城市主題裝置與韓國文化體驗活動」，讓學生在趣味中更認識高雄在韓國的姊妹市與友好城市最新交流；高市府教育局長吳立森、行政暨國際處長張硯卿也親自參與，與學生一同在趣味中培養國際視野，期盼深化台韓友好，在校園向下扎根。(見圖)

主辦單位今(廿)日說明，「韓國城市主題裝置與韓國文化體驗活動」學校現場活動熱度爆棚，過埤國小學生大秀韓團熱舞，也踴躍分享對韓國印象，從 K-pop到韓劇，互動熱烈；英語老師更以全英語介紹韓國美食與文化、學生現場試穿韓服、以韓語互相打招呼、重現人氣韓劇《魷魚遊戲》中的「123木頭人」橋段，笑聲不斷；更有學生驚呼「原來TWICE的定延來自水原！水原也是高雄的友好城市！」驚喜發現追星也能牽起國際連結。

高雄在地表演團體勝秋戲劇團與麒麟原住民文化藝術團近年也受邀登上友好城市韓國大田的年度盛事「零時慶典」，以精湛演出展現高雄多元文化；大邱市亦每年邀請高雄大學生參與國際夏令營，培養青年世代友誼。水原市青年代表團則於今年參訪高雄亞灣新創園，並與高雄青年創業家進行互動交流。高雄亦持續拓展與韓國城市的多元合作，今年三月高雄與韓國高陽市簽署城市合作備忘錄，雙邊透過互訪在智慧城市、教育及產業持續擴大交流。

吳立森局長表示，過埤國小在二○一三年與韓國龍湖初等學校締結姊妹校，如今高雄已與韓國建立四十六所姊妹校。透過線上交流、筆友計畫及實體互動，各級學校在藝術共創及體育交流等面向都有豐富的國際交流。

張硯卿處長指出，高雄致力與國際交流，與韓國城市也發展出深厚情誼，自一九六六年高雄與釜山締結姊妹市，並拓展至鹽埕區與釜山東區締結姊妹區，高雄港與韓國最大港釜山港亦成為姊妹港，藉由海港城市緊密連結，持續深化交流。

此外，本週末將登場的「韓國文化日」，由高雄市韓人會、高雄韓國國際學校及高雄世宗學堂共同主辦，透過韓語演說、歌唱與K-pop舞蹈競賽，展現年輕世代對韓國文化的熱情；同時與高市府合作，共同宣傳高雄與韓國城市的互動。張硯卿強調，高雄不只是演唱會之都，更以城市角色積極走向國際，成為台韓文化交流的指標城市之一。