韓國新亭洞案確定真凶 20年前刑警：放下心中重擔
（中央社首爾22日綜合外電報導）韓國「新亭洞連續殺人事件」事隔20年後終於確定真凶，不過他已在2015年死亡。當時負責追查此案的刑警尹敬熙坦言稍微放下了心中重擔，但也遺憾無法讓真凶接受法律制裁。
韓國在20年前曾發生駭人連續殺人案，韓聯社報導，2005年6月與11月在新亭洞住宅區巷內，20多歲與40多歲的女性先後被發現屍體，2名女性皆因遭勒頸而窒息死亡，頭上戴著黑色塑膠袋，並被綁在米袋裡棄屍。
雖然懸案調查組鎖定的嫌犯已於2015年死亡並火化，無法取得遺骨，不過經過走訪嫌犯生前去過的醫療院所，找到DNA得以比對後確定真凶，為當時新亭洞某大樓管理員。
根據今天報導，韓聯社電訪到當時負責「新亭洞連續殺人事件」的刑警尹敬熙（音譯），距離退休還有1年多的他語帶哽咽說：「在還身為警察的期間，幸好確認了犯人，讓我心中一直背負的重擔能稍微卸下一點。」
尹敬熙也向首爾警察廳懸案調查組表達感謝，「感謝他們沒有鬆手，持續進行調查」。不過尹敬熙也坦言，只要想到被害者遺屬，心中只有歉意，「因為事件未能解決而深受煎熬的遺屬們，我始終抱著愧疚感」。
尹敬熙所屬的專案調查組當時調查了8年，但未能鎖定嫌疑人，案件於2013年轉為懸案。「新亭洞連續殺人事件」也成為2016年播出韓劇「信號」某一段落的原型，讓這起事件再度受到大眾矚目。
雖然確定真凶對尹敬熙來說是一直以來渴望的消息，但他也不免相當懊悔地說：「刑警無法抓到犯人、留下懸案，怎麼能自豪地說出口呢？」
尹敬熙也對於真凶已死亡的消息感到遺憾，「無法讓他接受法律制裁，許多真相也因此無法被揭開」。（編譯：楊啟芳）1141122
其他人也在看
78歲失智翁「北上找兒」命喪田寮河 家屬獲訊心碎痛哭
【緯來新聞網】來自桃園的78歲林姓老翁，昨(21日)深夜被人發現陳屍於基隆田寮河信一路河段。警消接獲緯來新聞網 ・ 23 小時前
北市水利處兩大工程獲3殊榮
記者王誌成∕台北報導 「台北設計獎」二十一日揭曉，台北市水利處的「金瑞…中華日報 ・ 14 小時前
環工碩士里長「月世界」垃圾山主謀 「黑歷史」曝光民進黨火速除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭非法傾倒數百公噸的垃圾，4名主嫌羈押禁見獲准，其中一人居然是高雄岡山區的在地里長，環境工程與科學系碩士畢業，有自己的環保公司，曾遭到13次開罰，被發現原本是國民黨籍，5年前改加台視新聞網 ・ 19 小時前
韓國新亭洞連續殺人案確定兇手 10年前已死亡
（中央社首爾21日綜合外電報導）曾被翻拍成韓劇的韓國懸案「新亭洞連續殺人事件」，事隔20年後，警方今天宣布終於透過DNA確認兇手為大樓管理員A某，他曾因另一起強姦案件入獄，並已於2015年死亡。中央社 ・ 1 天前
金門縣映碧潭「人體漂流」民眾嚇壞報案！警消下水後嘆氣了…已明顯死亡
金門縣22日晚間發生一起溺水意外，民眾6點多行經行金湖鎮映碧潭時，發現水面上有人正在漂浮，消防局獲報後派遣人車到場救援，當下艇靠近時發現人員已明顯死亡，初步釐清身分為70多歲的王姓男子，目前警方正在釐清發生原因中。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死
國道4車連環撞！貨車輪胎噴飛釀禍 後方駕駛車內慘死EBC東森新聞 ・ 23 小時前
日本天團「柚子YUZU」突宣布 台北.香港.上海巡演取消
日本國民天團柚子YUZU的亞洲巡演活動，原本預計12月起，陸續到訪香港、上海、以及台北，但是主辦方稍早宣布，取消所有場次。主辦單位寬宏藝術公告，因為不可避免的諸多因素，不得不決定取消所有預定場次。原本...華視 ・ 19 小時前
美國佛州迪士尼又出事! 一個月內5人命喪園區惹議
民視新聞／吳若望 綜合報導本該充滿歡樂的美國迪士尼又出事了！位於佛羅里達州的奧蘭多迪士尼樂園，又有一人死在園區內。這是一個月內，第5個人命喪迪士尼園區。法醫沒有公布最新的死亡案件的人名，只說遺體已經由私人醫師帶走，死因也沒公布。消息傳出後讓不少人議論紛紛，迪士尼到底怎麼了？民視 ・ 1 天前
孟加拉規模5.7地震 至少5死百傷
（中央社達卡21日綜合外電報導）孟加拉政府表示，當地今天發生規模5.7地震，至少造成5人罹難、約100人受傷，並且導致多地建築物毀損，包括人口稠密的首都達卡（Dhaka）。中央社 ・ 1 天前
國1南下新竹段4車連撞 小貨車駕駛命危送醫
（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）國道1號南下新竹路段下午發生4車追撞事故，其中1輛小貨車的駕駛受困車內，警消獲報到場成功破壞車門協助脫困，但男子被救出時呈現到院前心肺功能停止（OHCA），送醫急救。中央社 ・ 1 天前
岡山區里長涉違法傾倒垃圾 高雄市府暫停職務
高雄月世界附近產業道路山坡地，被非法傾倒數百公噸垃圾，形成垃圾山，田寮也被濫倒；破袋發現，都是台南家用垃圾，一度以為是台南清運業者，檢警追查後發現，幕後主嫌疑似是高雄岡山區碧紅里長李有財父子。里長雖然以無黨籍連任4屆，卻也是民進黨員，民進黨高雄市黨部火速開除他的黨籍。由於里長被收押，市府將停止他的職務，並派人代理里內事務。公視新聞網 ・ 15 小時前
迪士尼豪華度假村傳離奇死亡案！ 一個月內累計第5人「命喪夢幻王國」
美國佛羅里達州「迪士尼世界度假區」近一個月來接連傳出遊客死亡事件，再添第5起死亡，讓號稱「全球最夢幻的地方」蒙上陰影。最新一名死者於11月8日被發現倒臥在迪士尼薩拉托加溫泉度假村（Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa），死亡原因尚未曝光。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
燕巢、田寮垃圾山案 再押2人
高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家戶垃圾惡意棄置事件，橋頭地檢署指揮專案小組搜索台南、高雄3家清運公司，並查出岡山區碧紅里長李有財及其子李子森、清運車司機施山正等9人涉嫌重大，檢察官複訊後，認李有財父子、施山正等3人涉犯《廢棄物清理法》等，向法院聲請羈押禁見，李子森、施山正裁准羈押，李有財漏夜開羈押庭。中時新聞網 ・ 1 天前
竹南連三震「地底咚咚聲」驚駭民眾 專家曝罕見原因
苗栗竹南地區在短短12小時內連續發生3次地震，震央皆位於竹南鎮，最大規模達3.8，引發當地居民恐慌！居民表示，這次地震伴隨著異常的「咚咚咚」聲響，彷彿「水怪要竄出」般恐怖。專家指出，竹南地區地震本就罕見，此次連三震更屬不尋常，主因是「新竹前緣構造」地底岩石破裂所致。氣象局呼籲民眾不必過度恐慌，地震屬板塊碰撞的正常現象。TVBS新聞網 ・ 1 天前
有片／孟加拉中部罕見5.5強震至少已7死 民眾跑到街上不敢待室內
孟加拉中部21日上午發生規模5.5地震，至少已造成7人喪生，數十人受傷。餘震不斷，首都達卡也感受到強烈震動，不安的民眾紛紛跑到街上，不敢逗留在室內。太報 ・ 1 天前
高雄月世界遭傾倒百噸垃圾 岡山碧紅里長羈押禁見
高雄月世界附近產業道路山坡地，遭非法傾倒數百公噸垃圾，沒多久田寮也被濫倒垃圾，檢警介入調查，研判是同一集團所為，追查發現，幕後主嫌疑似是岡山區碧紅里里長李有財、李子森父子。公視新聞網 ・ 22 小時前
韓劇《信號》翻拍案確定兇手 10年前已病逝
[NOWnews今日新聞]曾被翻拍成韓劇《Signal信號》（시그널）的韓國知名懸案「新亭洞連續殺人事件」，事隔20年，韓國警方21日宣布終於破獲兇手，是1名大樓管理員，但他已於2015年死亡。根據《...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
月世界被偷倒上百噸垃圾！遭控與主嫌關係匪淺 許智傑、賴瑞隆回應了
針對藍營民代指控民進黨多位立委與垃圾山事件幕後首腦關係匪淺，許智傑回應，參加造勢或開幕等活動，都是民代行程的日常，有心人士不必做過多連結。針對違法事宜，他已提案修法，除大幅增加罰款外，並加入刑事罰則，希望檢調單位嚴查，勿枉勿縱。後續若有惡意抹黑的言論，一...CTWANT ・ 22 小時前
魚缸水外溢、吊燈猛搖！ 孟加拉中部5.5震 震央僅離達卡25km
孟加拉發生規模5.5地震，造成至少6人死亡、超過百人受傷。這起地震的震央，距離孟加拉首都達卡，僅僅只有25公里，當地原本就比較少發生地震；加上震源深度僅有10公里，屬於極淺層地震，所以儘管地震發生在早上10點多，依舊讓不少孟加拉人受到驚嚇。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
日本流感提前大爆發 24地警戒「整片紅通通」
日本流感疫情持續升溫，日本旅遊達人、台大前感染科醫師林氏璧表示，上周3000多家醫療機構流感患者人數達逾14萬人，是前一周的1.7倍，流行期比去年提早了一個月；每家機構平均通報患者數達37.73人，是今年首次超過警報標準的30人，地圖上24個都道府縣呈現一片紅通通，提醒赴日民眾留意。中時新聞網 ・ 1 天前