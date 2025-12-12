韓國新男團CORTIS為什麼爆紅 ？非典型韓團如何征服全球粉絲

亞洲明星盛典「2025 AAA頒獎典禮」於12月6日在高雄世運登場完美落幕，活動一結束，韓國新人男團 CORTIS 馬上成為Thread上網友熱議話題，因為才剛出道短短 111 天的他們，粉絲數目前已經突破 725 萬，更是在ＡＡＡ後一系之間暴增三十多萬，另網友們好奇的是，沒有靠炒作、沒有特別的話題新聞，這導致網友們瘋狂討論Cortis為什麼能一出道抓住觀眾的心。

有網友認為「除了韓國出道、講韓語、在韓國活動，我完全感受不到他們像我認知中一般K-POP的樣子」另一位網友也補充「Cortis之所以這麼特別是打破了 K-POP 框架，不走傳統男子韓團的路線，而是靠真實力走出自己的特色」這也說明了Cortis 的爆紅，正是韓國流行音樂市場正在轉向的縮影—觀眾不只要帥氣的偶像包裝，更要真實、有內容、能感受到表演的生命力的元素。

曲風偏歐美流行 放眼更廣的全球市場

Cortis的表演舞台震撼到不少海外粉絲，有粉絲直言本來只聽歐美流行樂，但Cortis讓他注意到了這個「韓團」被他們獨特的曲風給吸引住，希望有機會能買票去看他們的世界巡演。對很多人來說，傳統 K-POP 演出常常以妝髮精緻、舞蹈整齊的印象出現，歌唱的風格也較為單一，但橫空出世的Cortis不一樣—舞蹈從頭跳到尾、全程親自演唱，不止在台上的演出，連幕後音樂的製作也是團員們自行製作，每個細節都做到位，讓網友直呼「看過碧昂絲、泰勒絲、愛黛兒的巨星級演唱會，Cortis的誠意真的不輸。

加上偏美式旋律的曲風和唱法，很多人第一聽還以為是美國歌手與韓團合作。這種「音樂跳脫傳統韓風、舞台實力扎實」的組合，讓他們能跨越年齡和地域，吸引全球觀眾。

跳脫韓國男團框架 展現不做作的少年感

平均年齡僅17歲的五名成員，各自風格也破了傳統韓團偶像的框架。不靠華麗的妝髮，也不靠冷酷的氣場，而是陽光、自然、活力的「少年感」讓不少網友形容「沒有過度濃妝，結果意外的超有偶像感」、「每個都是寶藏男孩」在韓國男團百花齊放的時代，Cortis反而用最不刻意的方式，展現最自然的魅力，這份「真」成了粉絲最喜歡的特質。

自產、自唱、自編舞蹈的全能創作偶像

Cortis不只是表演者，更是創作團體，就像Thread上熱議的，根本就是「音樂製作人＋編舞家集一團」五個人自己寫歌、編舞、規劃 MV，官方的IG社群經營也兼具生活感和迷因感，讓男團的形象不再只是難以接近的刻板印象，這讓他們不只吸引年輕的粉絲，許多年上粉絲也能找回青春的共鳴，而團名 Cortis代表著團員們的精神「COLOR OUTSIDE THE LINES」，正好呼應他們跳出框架、大方揮灑自己色彩的態度。

趙雨凡超圈粉！在台灣國小畢業典禮表演萌翻粉絲

最近還有粉絲在thread上分享挖到趙雨凡在台灣就讀小學時的畢業表演影片，國小的趙雨凡超賣力演出，他一人演出跳舞、打籃球、吹直笛、搞笑演戲，反差萌直接大圈粉，粉絲留言「完全是從小有料，現在只是把料放大」這段童年影片，也讓大家看到偶像不同的一面，讓趙雨凡在台灣的社群話題之間大大加分。

Cortis不靠話題、不靠炒作，而是靠「音樂好聽、舞台強、形象自然、個性真實」抓住觀眾，這正好契合全球聽眾在眾多偶像團體中漸漸追求「有真實力」的需求。

Cortis的爆紅不是潮流，而是趨勢

Cortis的爆紅正好為 K-POP未來的發展趨勢增添了多樣性，也立下一個里程碑，他們證明「即使不跟著傳統框架，也能成為全球偶像」只要做好自己喜歡的音樂，雖然不走在韓團主流的道路上，也能收穫忠實的粉絲，讓「Cortis」這個名字響徹國際的舞台。