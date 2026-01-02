韓國旅遊大嗑扇貝！一家四口上吐下瀉 就醫慘噴4萬

近期不少旅客在釜山食用海鮮後出現食物中毒狀況，一名網友分享，去年底一家四口到韓國釜山旅遊，在一家烤扇貝餐廳用餐後，相繼出現腹瀉、嘔吐症狀，女兒甚至一度吐到只剩黃水，所幸經治療後已無大礙，但一家人在韓國就醫，最終花費約新台幣4 萬元的醫藥費，貼文引發討論，不少網友驚呼「出國吃海鮮真的要小心」。

一名女網友日前在臉書社團「韓國旅遊問題免費幫幫幫」分享，2025年底一家四口去韓國釜山旅遊，12月25日到清沙浦一家烤扇貝餐廳用餐，當晚老公開始腹瀉、嘔吐，隨後她也出現相同症狀，只好前往釜山大學醫學中心掛急診。

廣告 廣告

女網友指出，由於院內沒有腸胃專科醫師，院方將他們轉診至三育醫院急診，但僅安排吊點滴、開藥，之後就讓他們返回住宿處休息，兩人就醫花了新台幣1萬多元，症狀卻未改善，隔天一早，他們自行前往藥局求助，才發現醫院開立的藥物中竟沒有止瀉、止吐藥。

原PO表示，原以為孩子未受到影響，沒想到27日晚間孩子陸續出現嘔吐、腹瀉症狀，女兒吐到只剩下黃水，兒子不止吐還拉水，所幸一家人當時已抵達首爾，民宿房東得知狀況後立即叫救護車將孩子送往醫院，醫護人員替孩子進行檢查後，施打止吐、止瀉針，孩子於28日清晨出院，醫藥費分別是新台幣1萬2千元及1萬7千元。

女網友表示，很慶幸出國前有買旅平險，因為一家四口食物中毒，共花了近新台幣4萬元的醫藥費。另外她也補充，一家四口當天都沒有食用其他正餐，發病時間也很相近，推測與25日食用的烤扇貝有關，發文只是想提醒出國吃海鮮要特別注意。

事實上，近期在釜山食用海鮮後出現食物中毒症狀的案例並不少見，已有多名網友在社群平台上發文分享相關經歷。不少過來人發文提醒，「出國吃海鮮要小心」、「旅行最易出事通常是扇貝」、「出國吃海鮮務必要煮到全熟」。

更多中時新聞網報導

宋柏緯冒雨獻唱 振永被影迷暖到

柯震東重看九把刀電影喊感動 新作秀《功夫》

Rain二度攻蛋倒數 火辣可期