韓國旅遊新規定！大批遊客塞爆機場「開行李檢查」…竟是「這東西」成安檢地雷

一名網友因把暖暖包放進托運行李，被機場安檢人員要求將其取出。示意圖／取自免費圖庫pixabay

隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假出國旅遊的行程，但出國與回程前務必詳細檢查行李箱裡的物品，以免違反當地機場規定。就有一名網友分享近日在釜山金海機場搭機返台時，因托運行李內放置暖暖包，被安檢人員要求開箱取出，還發現現場也有多名旅客都遭點名，意外引發網友熱議。

一名網友日前在Threads上PO文表示，他這天在釜山金海機場搭乘中華航空的夜晚班機返台，卻發現這次的行李安檢過程非常嚴謹，非但讓安檢的行李運送帶「大塞車」，他也是第一次被叫到小房間「開箱」，後來才被安檢人員告知，原來是因為他在托運行李中放了幾個暖暖包。原PO表示，現場還看到許多遊客都被點名，結果出現一整排遊客開箱準備掏出暖暖包的罕見情景。

廣告 廣告

韓國部分機場禁止將暖暖包放在托運行李中。示意圖／取自photoAC

對此，原PO也以這次經歷提醒即將前往韓國旅遊的網友：「韓國出境暖暖包不能放行李箱，要手提喔，不管有沒有開封！」PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都直呼長知識：「現在才知道暖暖包要放隨身行李，完全不知道欸！之前還帶了幾個回台灣」、「昨天回來除了暖暖包，遇到連保養品罐子也會被廣播叫回來開箱檢查喔」、「上個月去韓國買了一堆軍人暖暖包，托運也有、隨身也有，都沒事，沒想到現在居然不行了」、「我也有被叫進去開箱！他們叫開箱後直接問是不是有暖包，看到了就說ok，可是我妹也托運了暖暖包但沒有被叫名。」

暖暖包可以放托運行李嗎？

一般「拋棄式暖暖包」大多都是鐵粉氧化發熱的款式，雖然並非危險物品，但仍建議旅客保持未拆封狀態帶上機，避免誤觸發熱。不過，部分韓國機場考量這類暖暖包屬於「潛在發熱源」，因此會要求旅客隨身攜帶。

至於「可重複使用電熱型暖暖包」則因屬於USB充電式、內含鋰電池，與行動電源等充電式電子設備一樣都禁止托運，必須放隨身行李上機，建議旅客上機前務必詳閱航空公司對鋰電池容量限制等相關規定。



回到原文

更多鏡報報導

韓國旅遊注意！她忽略「這件事」被帶進小房間…「慘噴1.6萬」在機場痛哭

國旅一晚＝飛日本一趟？「過年房價對比」讓他傻眼：不是不愛台灣，是愛不起

怕被誤認中國人！台人韓國旅遊戴「我是台灣人」徽章…韓網愧嘆：真的很抱歉

蘆洲逆子狠砍雙親10多刀 換血衣、洗完兇刀才逃亡