韓國旅遊注意！南韓機場出境「暖暖包禁托運」，一票人遭開箱安檢…台灣飛韓能托運嗎？規則一次看

天冷不少人喜愛拿暖暖包，不過近日有民眾表示，從南韓釜山金海機場搭機返台時，一票人集體被要求打開行李箱檢查，理由是「暖暖包僅能手提不能託運」。 南韓航空變嚴格了？哪些航空禁止未開封一次性暖暖包放托運行李？充電式暖暖包搭機又有哪些限制？《今周刊》一次整理相關規定，出發前先搞懂，搭機不怕出包。

南韓出境暖暖包禁放托運行李

一名網友在Threads發文分享自身經驗，表示搭乘華航晚班機自釜山金海國際機場要返台時，行李檢查格外嚴謹，第一次托運行李就被要求開箱檢查，原因竟是行李內放了暖暖包。原PO形容，現場超多人被點名，一排隊伍都是要進去開箱的。

原PO提醒，從韓國出境時，不管暖暖包是否開封都不能放托運行李，只能手提，呼籲赴韓旅遊的旅客務必留意相關規定。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友留言表示驚訝，「現在才知道暖暖包要放隨身行李，完全不知道欸，之前還帶了幾個回台灣」、「上個月去韓國買了一堆軍人暖暖包，托運也有、隨身也有，都沒事，沒想到現在居然不行了...」、「蛤我以為是要託運，不過我之前去首爾，入境出境都放託運」、「排隊+1…不過開箱後他看到是暖暖包說okok，就關行李出去了」、「我上次帶了十包怎麼都沒事」。

南韓機場安檢變嚴了

另有網友補充指出，暖暖包被列管，主要是因其屬於潛在熱源；也有人提到，近期返台時，連保養品噴罐、鞋類防水噴霧等物品，也可能被廣播通知回來開箱檢查。

此外，有旅客分享，韓國三大機場仁川（ICN）、釜山（PUS）與濟州（CJU）皆明確規定暖暖包不得托運。也有網友證實，1月18日從釜山出境時，釜山航空櫃檯已張貼公告，提醒暖暖包須比照行動電源規定隨身攜帶；完成報到後，旅客還需在一旁等候約5分鐘，確認托運行李無誤後才能離開。

台灣飛南韓能托運暖暖包嗎？

假如從台灣出發，未開封的一次性暖暖包原則上仍可托運，但建議旅客前往韓國時，改在當地超商購買暖暖包，避免返台時因行李內放置暖暖包而被要求開箱檢查，徒增不便。

充電式暖暖包能帶嗎？

至於充電式暖暖包，台灣規定必須手提、不可託運。韓國亦有相同限制，且是否可隨身攜帶，需依各航空公司鋰電池規範辦理。若鋰電池不可拆卸，原則上禁止攜帶；若可拆卸，則必須將電池取出並放入隨身行李中。

充電式暖暖包的鋰電池規定可比照行動電源標準！根據旅遊網站Trip.com整理2026韓國旅遊禁帶物品，充電式暖暖包或行動電源須清楚標示瓦時數（Wh）或毫安培（mAh）及電壓（V），相關容量限制如下：

160 Wh 以上：禁止攜帶

100～160 Wh：須事先向航空公司申請，每人最多攜帶2顆

100 Wh：可攜帶上飛機，數量依航空公司規定，但必須單獨裝在透明袋中，不可置於上方行李架，且飛行期間禁止使用

