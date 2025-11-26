韓國旅遊注意！地鐵宣布12月12日起大罷工 公車恐也跟進

國際中心／游舒婷報導

去韓國旅遊注意了！因為勞資紛爭升溫，負責營運首爾韓國地鐵1至8號線的營運單位「首爾交通公社」三大工會陸續宣布，將發動全面罷工，首波罷工日期於12月12日開始，若相關勞資爭議仍喬不攏，罷工路線、時間恐繼續延長。

首爾地鐵工會表示，將於12月12日起大罷工。（示意圖／取自pixabay）

根據韓媒報導，這次勞資爭議的主要焦點包括：薪資調整、人力精簡計畫（裁員）以及新進人員的招聘規模，工會已透過首爾地方勞動調解委員會啟動調解程序，但因法定調解期限已屆滿，調解委員會宣布「調解中止」，等同工會已取得發動罷工等爭議行為的權利。

廣告 廣告

目前，第一工會「首爾交通公社工會」已預告將於12月12日全面罷工，第二工會則表示，將持續觀察資方在薪資調整與安全人力補充方面的態度；第三工會「則預計在26日於市廳前召開記者會，公布後續的抗爭計畫與行動方針。除了地鐵，公車工會同時也發生勞資糾紛，屆時如果公車和地鐵同時罷工，交通恐大亂。

更多三立新聞網報導

不管未成年！3高中生性侵殺害女軍人 北韓震怒令：馬上處決

辣媽找男同學啪啪還傳不雅片 女兒崩潰作證：拜託重判她

預言中日關係「持續升溫」開戰機率曝 學者建議台灣可做1事

禁水產進口沒用！中國1習慣反成把柄 日專家揭「3大反制手段」

