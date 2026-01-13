韓國旅遊注意！首爾公車即日起無限期罷工 交通替代方案一次看

正在韓國首爾旅遊或計畫前往的民眾請注意！首爾市區公車工會與資方經過逾10小時的馬拉松式談判，最終宣告破局。工會於今（13日）凌晨宣布，即日起正式啟動「無限期罷工」。

根據統計，首爾市約93.2%的公車全面停駛，僅剩不到7%的車輛維持運作，加上當地遭遇寒流與路面結冰，導致首爾交通陷入嚴重混亂，通勤族與遊客行程恐受重創。

零下9度苦等「幽靈公車」 上班族滑倒慘摔

綜合韓媒報導，談判於凌晨1點30分宣告決裂，許多市民一早醒來才驚覺「沒公車搭」。首爾清晨體感溫度驟降至零下9度，加上前夜降雪導致路面結冰，許多不知情的民眾在寒風中苦等公車，更有趕著打卡的上班族因急著奔跑而在冰路上滑倒，弄髒衣物狼狽不堪。

公車停駛導致人潮瞬間湧入地鐵。據首爾市統計，上午5時至7時的地鐵運量較平時暴增約18%；計程車同樣「一車難求」，叫車App根本叫不到車，讓許多趕時間的市民與遊客在街頭感到絕望。

錢喬不攏 馬拉松式談判後仍破局

這次勞資爭議的導火線在於，韓國最高法院於2024年12月做出判決，認定定期獎金應被視為基本工資，資方提出將定期獎金納入基本工資計算，並在此基礎下調薪10.3%，強調這已經優於其他地區的條件。

但工會不買單，認為將獎金納入基本工資，是法院認定的既有權利，不應該視為這次談判的籌碼，工會主張在法院判決確立的自然增幅之外，時薪應額外再漲3%，並要求將退休年齡從63歲延長至65歲。

雙方僵持不下，資方計算指出，若接受工會要求，實際薪資漲幅將飆升至近20%，每年將增加約3000億韓元（約新台幣70億元）的財政負擔，根本無力承擔。

調解委員會曾提出「基本給調漲0.5%、退休年齡延長1年」的折衷案，雖資方勉強接受，但工會認為這實質上等同「薪資凍結」，憤而拒絕，談判最終破裂。

工會去年曾兩度宣布罷工，隨後兩度取消罷工，但都未能達成協議。這是首爾公車司機第2次全面罷工，距離上次罷工已是2024年3月。

地鐵延至凌晨2點 現行公車「免費搭」

為了緩解交通大癱瘓，首爾市政府緊急啟動最高級別的運輸對策。

地鐵增班延時： 每日增開172班次，上下班尖峰時段各延長1小時（上午7-10點、下午6-10點），末班車更延後至凌晨2點收班。

免費接駁車： 全市25個自治區緊急投入約670輛免費接駁車，連接各主要地鐵站。

公車免費搭： 雖然絕大多數公車停駛，但仍有約478輛（約6.8%）非工會或不參與罷工的公車維持運行。市府宣布，在運能恢復到30%之前，這些行駛中的首爾市公車暫停收費。

開放公車專用道： 為了讓更多私家車能上路紓解人潮，首爾市暫時解除「路邊公車專用道」管制，開放一般車輛通行；但中央公車專用道因仍有京畿道廣域巴士行駛，維持禁行私家車，駕駛人需特別留意。

首爾市長道歉籲復工 長期抗戰恐難免

首爾市長吳世勳稍早已在臉書發文，對罷工造成的混亂表示「深感責任重大」，並承諾將動員一切手段將市民不便降到最低。他強調市府與資方已提出相當優渥的條件，對工會拒絕調解表示遺憾。

勞資雙方目前尚未敲定下一次正式談判的時間，這場交通黑暗期恐將持續數日，近期前往首爾的旅客務必隨時關注最新交通資訊。