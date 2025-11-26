韓國旅遊注意！首爾地鐵工會預告12月大罷工

▲韓國首爾地鐵3大工會預計在12月12日發起全面性罷工。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國旅遊民眾注意！韓國首爾地鐵3大工會可能將在12月12日發起全面性罷工，3個工會皆已通過罷工投票，若罷工成真，將是首爾史上最大規模的交通罷工，將影響年末交通。

根據朝鮮日報與韓聯社等韓媒報導，營運首爾地鐵1號線至8號線的第1工會「民主勞總首爾交通公社工會」宣布將於下月12日舉行大罷工，第一工會於14日至19日就是否採取罷工行動進行了投票，以83.53%的支持率通過。

第一工會表示，韓國政府已將今年公營事業單位的薪資漲幅定為3%，但管理層聲稱由於財務限制，只能漲幅1.8%。工會還提到，今年年底正式員工退休後，預計將出現1000多人的人力缺口。

廣告 廣告

由於透過首爾勞動調解委員會與資方進行的勞資糾紛調解程序，因法定期限已過中止，這給了第一工會罷工及採取其他勞資行動等可能方式。

除了第1工會之外，第2工會「韓國勞總首爾交通公社統合工會」、第3工會「正確勞動工會」的罷工投票皆已通過，三個工會員工占比分別為57.4%、16.4%、12.6%。

第3工會委員長宋時英表示，像煙火節、無人機表演等首爾市主辦活動，或因路線延伸增加的人事費，應由市府另外支付。宋時英也提到，首爾交通公社今年不足的人力超過1000人，若只招200多人，「無法正常營運，也無法確保最低限度的安全」。

除此之外，首爾市公車產業也面臨罷工的可能性，因為集體談判陷入僵局。首爾公車系統的營運成本首次突破3兆韓元，勞資雙方在維持正常薪資和應對不斷上漲的營運成本仍存在分歧。首爾市政府評估，如果談判在年底前仍無法達成協議，最快下個月就可能出現罷工行動。如此一來，將使得首爾年末的交通受到極大衝擊。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北海道捕獲380公斤巨型棕熊！疑曾推倒陷阱 大到獵人喊罕見

美總統特使與俄高官通話曝！教蒲亭「哄川普1招」推和平方案

中國禁日本歌手反害中粉虧錢！毛寧怪高市早苗：傷害中國人民感情