韓國旅遊「別吃明洞路邊攤」 台灣妞踩雷勸退：在地人都不吃

觀光客到南韓首爾旅遊，明洞商圈是不少人必排的景點之一，但長期居住在南韓的知名網紅「台灣妞」指出，到明洞可以逛街購物，但不用特別購買路邊小吃攤，因為通常價位偏高，也不是韓國人平時會吃的，直言「很雷」；對此，台灣妞坦言，帶朋友到南韓玩都會事先提醒不准吃小吃攤。

網紅台灣妞今日（2月1日）在臉書粉專「台灣妞韓國」分享對南韓明洞路邊小吃的看法，她直言，許多旅客到南韓一定會安排明洞逛街，但自己對當地的小攤販「實在不敢恭維」，她實際嘗試過3、4次路邊攤，結果「雷店比例偏高」，不僅價格偏貴，也很少南韓人會去那邊消費。因此台灣妞每次帶朋友遊韓，都會事先叮嚀「不准吃明洞路邊攤」。

台灣妞指出，明洞有不少小吃其實專賣觀光客，在地人平時很少會去吃，與大眾對「道地韓國美食」的想像有所落差。對此，台灣妞也建議，如果真的看到想吃的，身為觀光客嘗試一下也無妨，不過吃完後別因此認定「韓國的東西都很難吃」，替整個韓國美食喊冤。

不只是台灣妞勸觀光客別吃明洞美食，南韓型男金炳秀曾受邀節目《2分之一強》分享到南韓旅遊的注意事項，就曾建議大家不要去明洞，直指那裡都是專門賣東西給遊客，物價硬生生比其他地區貴了3倍以上。

明洞位於首爾中區，是南韓最具代表性的購物與觀光熱點之一，集結美妝、服飾品牌與百貨商場，同時也是外國遊客密集造訪的區域。街頭林立的各式小吃攤，販售烤肉串、起司熱狗、糖餅等視覺系美食，長年吸引大量遊客拍照打卡。

