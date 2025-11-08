韓國昌原國際龍舟賽 真理大學龍舟隊締佳績
▲真理大學龍舟隊韓國「昌原國際龍舟競賽」中再度締造佳績。（圖：真理大學提供）
真理大學龍舟隊於二○二五年韓國「昌原國際龍舟競賽」中再度締造佳績，展現堅強的團隊實力與不懈精神。此次賽事吸引多國勁旅參賽，競爭激烈。真理大學代表隊在二百公尺賽程中以穩健的節奏與默契拿下銀牌，隨後在四百公尺賽事中全力衝刺，以出色的速度與團隊協作勇奪金牌，為母校再添榮耀。
此次參與韓國昌原國際龍舟競賽的隊伍有來自菲律賓、新加波、美國、阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、香港、台灣、韓國等國家；此次賽事由邱惠娟及林芳伃兩位國手領軍，將比賽經驗傳承分享與建立不同的觀念給予團隊，真大代表隊一共計十五名選手參賽，全員來自該校運動管理學系，展現「學長姐帶學弟妹、團隊共成長」的精神。隊員們在賽前歷經長時間嚴格訓練，從體能、節奏配合到心理調適皆全力以赴，只為在國際舞台上展現真理大學的運動風采。
真大龍舟隊指導教練范良誌表示，隊員們在訓練過程中展現極高的紀律與團隊凝聚力，能在國際賽場上奪牌，是長期努力與堅持的成果。學校也特別肯定龍舟隊的表現，認為這不僅是體育成就的肯定，更是學生成長與團隊合作精神的具體展現。
真理大學龍舟隊將持續以「自信、堅毅、團結」為精神指標，精進技術、挑戰自我，期盼在未來的國內外賽事中再創佳績，持續為母校爭光透過競技運動走向國際化行銷真理大學。
其他人也在看
臺灣漫遊錄獲迴響 楊双子為印度民眾簽書 (圖)
台灣作家楊双子（右2）著作「臺灣漫遊錄」近期在印度出版界引發迴響，她6日在德里舉辦座談闡述創作理念，並為民眾簽書留念。中央社 ・ 10 小時前
金門醫院：對誤打疫苗事件致歉 承諾以高標準檢討、改進
衛生福利部金門醫院失察，將原本應於一歲半為幼童施打的A型肝炎疫苗，「提前」打在1歲1個月大的幼童身上，引發家屬及社會質疑。金門醫院今（8）日表示，經向衛生福利部疾病管制署通報，幼童接種的A肝疫苗為有效劑次，無安全疑慮，後續不需補打；但應補接種流感疫苗。自由時報 ・ 12 小時前
台中大里持刀傷人案！男遭友人持刀刺穿下腹…「臟器外露」急送醫
台中大里區發生持刀傷人案，今日（8日）下午4時許，兩名友人因口角糾紛大打出手，李男憤而持刀攻擊賴姓友人，造成賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好經送醫急救，暫無生命危險，警方已於下午5時許逮捕凶嫌李男，並將人帶回派出所，目前正在釐清案發原因。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
搶攻普發一萬商機 台中福華「雙11購物節」爆品5折起
【民眾網諸葛志一台中報導】雙11購物節即將迎來年度最熱檔期，適逢政府普發現金1萬元即將入帳，市場消費動能明顯回 […]民眾日報 ・ 10 小時前
綠台南熱戰！ 陳亭妃搶攻親子票 林俊憲成立後援會
2026地方大選前哨戰，民進黨台南初選打得火熱，立委林俊憲今（8）日下午來到立委陳亭妃的大本營，鎖定「安南區」成立後援會，更傳出將在10日初選領表時，率領其他4位台南綠委陪同登記，而陳亭妃上午則在「新...華視 ・ 9 小時前
鄭英耀稱「老師退休享清福」 全教產要求下台道歉
全教產表示，公教人員的退休金是政府延遲給付的薪資，是教師依法應得的工作報酬，教師在職時繳的錢，包含公保及退撫基金一共兩筆，是勞工的5到7倍，依保險原則，繳6倍就應領6倍，勞保30年資可領2萬1，如果領5倍，應該領10萬以上，試問哪個基層教師領超過10萬？所以在職教師繳...CTWANT ・ 8 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 14 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前