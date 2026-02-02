韓國明洞1類美食別吃 台灣妞勸退喊「買4次都踩雷」

首爾的明洞商圈是旅客必訪的景點，曾長居韓國的網紅「台灣妞」提醒，明洞雖好逛，但路邊小吃攤價位偏高，不是當地人平常的選擇，她曾嘗試購買3、4次，結果每次都踩雷，因此都會提醒朋友，去韓國不要吃明洞的路邊攤。

台灣妞昨（1）日於臉書粉專指出，明洞雖好逛，但不建議吃路邊的小吃，因為這些小吃攤多數價位偏高，當地人平常不會吃，踩雷機率高，她曾在明洞路邊攤嘗試3、4次，結果幾乎每次都踩雷，從此再也不吃明洞路邊攤。

廣告 廣告

台灣妞說，她每次帶朋友遊韓都會事先叮嚀「不要吃明洞路邊攤」，也不必以明洞的小吃攤做為韓國美食的標準，若看到感興趣的小吃，偶爾嘗試無妨，但要有心理準備，避免因個別經驗影響對整體韓國料理的印象。

另南韓藝人金炳秀也在台灣談話性節目提醒，指明洞消費物價比其他區域高出3倍以上，主要針對觀光客，並非當地人日常選擇。

貼文曝光後，不少網友認同台灣妞的看法，指明洞小吃攤價位高、普遍不好吃，就像台北西門町的路邊攤一樣，平常台灣人也不會特地去買，「明洞就是坑觀光客的地方，東西有夠貴的」、「去明洞都只是為了換錢」、「剛回來，真的超貴」、「這感覺就像，台灣人跟外國人說絕對不要吃西門町路邊攤一樣的感覺」、「我去明洞只換錢，不會做其他額外的事」。

更多中時新聞網報導

丁噹攜阿弟辦歌唱大賽 冠軍10萬加好禮

「讓她懷念我」康康辦婚禮圓女兒心願

16億獎勵 春節醫院開診率破7成