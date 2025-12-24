韓國星巴克聯名六人行！夜光馬克杯超吸睛 開賣時間曝光

【緯來新聞網】近日韓國星巴克聯名知名美國經典影集六人行，推出一系列聯名周邊與限定商品，設計靈感全面取自劇中經典場景與元素，照片曝光後立刻在社群上引發討論，聯名系列商品將於1月1日開賣。

韓國星巴克聯名六人行。（圖／翻攝韓國星巴克IG）

韓國星巴克Ｘ六人行聯名商品涵蓋多款杯具、帆布袋與吊飾等日常用品，外觀融入角色名言與代表性符號，讓消費者彷彿走進影集中熟悉的情境。其中帆布袋共推出兩種配色，分別為綠色搭配奶油白，以及深藍色搭配奶油白。



綠色款以瑞秋家中標誌性的牛皮沙發作為刺繡主題，並結合瑞秋與羅斯之間的經典台詞「WE WERE ON A COFFEE BREAK」，整體設計搶眼又具時尚感；深藍色款則以菲比的名句「YOU ARE MY LOBSTER」搭配龍蝦圖樣呈現，兩款風格各具特色，成為不少收藏族群關注的焦點。

廣告 廣告

韓國星巴克聯名六人行。（圖／翻攝韓國星巴克IG）

在社群平台上迅速引發討論的，還包括一款不鏽鋼水杯。黑色杯身印有「F.R.I.E.N.D.S+STARBUCKS」字樣，杯蓋上方則設計成水晶球造型，細緻還原Central Perk Coffee中央公園咖啡館的場景。從牛皮沙發、棕色座椅到較高的綠色沙發，都被完整呈現，呼應劇中六位主角經常聚會的地點，設計巧思引起粉絲熱烈回響。



此外，聯名系列中還包含多款不同設計的不鏽鋼杯，例如以紫色大門搭配金色畫框為主題的款式，以及吸管水杯，上面印有菲比的吉他、噴水池、復古計程車、火雞與Central Perk咖啡廳等圖案。整體商品細節豐富，充分展現影集特色，也讓不少影迷直言難以抗拒這波聯名魅力。

更多緯來新聞網報導

黃河自砍片酬拍魔幻愛情片 爆花曝黃健瑋「沒有停工」

GD台北展亂象引粉絲怒火 賈永婕致歉親曝改善方向