韓國普信閣迎新年 民眾不畏嚴寒祈福

▲韓國民眾齊聚首爾街頭迎接2026。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國在2026年伊始就迎來寒流，31日的韓國首爾最低氣溫低到僅有攝氏零下13度，但是超過10萬民眾不畏嚴寒，依舊聚集在首爾普信閣，參與跨年敲鐘儀式，替新的一年祈福祝願。

綜合韓媒報導，首爾警方預估普信閣周邊今晚湧入超過10萬人潮，為防範任何突發事故，警方已部署3063名警力，涵蓋各相關單位，並實施交通管制以控制人潮。

首爾市長吳世勳與11名市民代表，在午夜0點時分共同敲響象徵希望的鐘聲，現場同時還有安排樂團等音樂演出。此外，光化門廣場也將同步進行跨年活動，新年心願與祝福訊息將投射在光化門外牆及周邊8棟建築物上。

