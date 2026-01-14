韓國最夯生存競技實境秀《生存王2》抵花蓮取景 主持人金鍾國率領金炳萬、陸俊書、金泳勳花蓮亮相

花蓮縣長徐榛蔚與「生存王2」參演韓國藝人金鐘國、金炳萬、陸俊書、金泳勳合影留念。/照片提供：童心娛樂

堪稱韓國最強生存競技實境秀綜藝節目《生存王2》，1月14日在花蓮縣舉行首集開機拍攝，主持人金鍾國率領「韓國隊」金炳萬、陸俊書、金泳勳三位藝人出現花蓮機場舉行開拍記者會。金鐘國笑說：「第一次來花蓮，最擔心的是沒有健身房，也不知道自己住的地方有沒有，已經開始覺得不安了。」 金炳萬第一次來花蓮，覺得花蓮很像韓國的東海岸地區，他也分享自己在這裡應該可以補到鰻魚烤來吃，他甚至表示「還想在花蓮蓋房子，以後可以常來」，被大家虧是蓋違章建築。

廣告 廣告

有別於《生存王》第一季參賽選手以韓國藝人及運動員為主，《生存王2》別出心裁找來由金炳萬、陸俊書、金泳勳組成的「韓國隊」外，並有台灣隊、日本隊、馬來西亞隊總計共12名精銳參賽藝人，四組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰，節目內容結合體力、智謀與團隊合作，挑戰極限生存等奪旗競賽，選出生存最強隊伍；有趣的是，第二季強調的不僅是體能，還有智慧與策略，搭配上台灣的絕佳風景與風土民情，成為了《生存王2》最大的特色與賣點。

金炳萬第一次來花蓮，卻感到很熟悉，覺得花蓮很像韓國的東海岸地區，他也分享自己有超過10年的野外求生經驗，甚至表示「還想在花蓮蓋房子，以後可以常來」，被大家虧。 陸俊書看到花蓮有很多山和海，覺得自己是和海有很特別緣分的人。已經來台多次的金鐘國，這次來台灣最想買的是粉絲之前送過的肥皂，想要分享給自己的親朋好友。金鐘國錄節目只擔心餓肚子：「不能餓肚子，因為健身要有高蛋白。」金泳勳則很想吃台灣的火鍋和牛肉麵。

金泳勳雖然是偶像團體的成員，但他特別呼籲不要小看他，因為他也很厲害，一旁的主持人金鐘國也附和：「電影裡的反轉，常常都是偶像獲勝！」金炳萬也表示自己和偶像合作多次，期待看到金泳勳展現他的反轉魅力。他也覺得「生存王2」好不好看，是否有趣，成敗都在金鐘國身上。金鐘國則說：「身為主持人，其實心癢癢很想下去比賽！」

《生存王2》將前進花蓮縣、屏東縣、嘉義市三個城市進行取景拍攝，除將收錄三個城市各具特色的壯麗山海美景外，也將介紹台灣最知名的夜市文化及特殊的原住民文化私，邀請觀眾們跟著四組共12位藝人們深入民間體驗最美的台灣人文藝術風景。《生存王2》確定2026年3月下旬，在韓國鮮鮮TV電視台及韓國Netflix播出。