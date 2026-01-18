韓國最帥主廚離世！「抗癌12年」仍不敵病魔 家屬證實：不會另設靈堂

記者王培驊／綜合報導

近期韓國料理綜藝《黑白大廚：料理階級大戰》掀起主廚話題熱潮，不少觀眾開始關注演員轉型料理人的明星廚師，而今（18）日韓國卻傳出噩耗，1998年出道的藝人兼料理研究家鄭信友，在歷經長達12年的抗癌治療後，於18日凌晨辭世，享年58歲。

鄭信友歷經長達12年的抗癌治療後仍不敵病魔。（圖／翻攝自X平台）

鄭信友本名鄭大烈，1988年以音樂劇《福音》出道，之後活躍於韓國三大電視台，曾出演《玫瑰與黃豆芽》、《商道》等多部知名戲劇，1998年更入選MBC第27期公開招募演員，累積不少代表作品。2000年前後，鄭信友逐漸轉型為料理研究家，成為韓國首批以演員身分跨足料理界的男性主廚之一，並身兼主廚、餐廳經營者與食物造型師等身分，曾出演EBS《最佳料理祕訣》等料理節目，深受觀眾喜愛，也出版多本料理相關書籍。

廣告 廣告

鄭信友歷經長達12年的抗癌治療後仍不敵病魔。（圖／翻攝自X平台）

2014年，鄭信友對外透露罹患胸腺癌，這是一種發生於胸腔中央免疫器官的惡性腫瘤。即使長期與病魔對抗，他仍透過部落格與社群平台，以「奇蹟的鄭主廚」為名分享抗癌飲食與心情日記，持續與粉絲互動，直到去年10月仍有更新文章。

消息曝光後，世界飲食文化評論家姜智英也在社群平台發文哀悼，表示鄭信友在治療期間始終以正向態度面對病痛，盼他能在沒有痛苦的地方安息。家屬依其遺願不另設靈堂，將於19日上午在首爾江南聖母醫院舉行告別彌撒，20日出殯。

更多三立新聞網報導

李運慶哥哥引眾怒！稱洪詩「出產一隻後代」 曾狂酸：他們婚姻能撐多久

洪詩顧失智公公！把屎把尿掀熱議 她怒喊：鬼故事不可能發生我女兒身上

富邦悍將申皓瑋傳喜訊！求婚超辣網紅影片曝光 她甜喊：感受到滿滿的愛

Jennie夜店慶生又被罵！「貼香檳女孩熱舞」畫面流出 噴火助興卻挨轟

