「韓國最帥主廚」鄭信友抗癌12年辭世享年58歲 「料理節目先驅」生前1行為「遺愛人間」

被譽為「韓國最帥廚師」的演員兼料理研究家鄭信友於18日過世。翻攝Naver blog

隨著近期南韓料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》在全世界掀起職人熱潮，大眾對於主廚的專業與美學有了全新的認識。然而，就在這波浪潮下，韓國料理界卻傳來令人遺憾的消息。曾被譽為「韓國最帥廚師」的演員兼料理研究家鄭信友（정신우），在與胸腺癌奮戰長達12年後，於昨（18日）凌晨不幸辭世，享年58歲。他身為早期料理節目的指標性先驅，留下的職人精神令各界深感哀悼。

從螢幕新星到料理節目的優雅先驅

鄭信友的職業生涯是一場跨越藝術與味蕾的冒險。他於1998年透過MBC第27期公開招募演員出道，曾參與演出《商道》等多部知名電視劇。然而，他並未止步於演藝事業，因對烹飪懷抱極大熱忱，他選擇在事業高峰期轉行，遠赴義大利與法國進修料理課程，並在世宗大學研讀餐飲管理。他成功將演員的知性魅力帶入廚房，成為韓國首位指標性的男性食物造型師，更在多個熱門料理節目中展現專業，是推動韓國「明星廚師」文化的重要先驅。

鄭信友辛苦抗癌12年。翻攝Naver cafe

抗癌12年的「奇蹟廚師」與溫暖食譜

自2014年確診罹患胸腺癌以來，鄭信友展現了極大的韌性。他並未因病痛而離開心愛的廚房，反而將重心轉向「抗癌食譜」的研究與推廣。他在部落格以「奇蹟廚師」的身分，細心紀錄並分享專門為癌症患者設計的餐點，希望透過自身專業減緩病友的痛苦。他認為料理不僅是味覺的享受，更是抗癌過程中重要的生命能量，這份充滿關懷的計畫，直到他生命的最後一刻仍在持續。

晚年受併發症磨難令親友沉痛

在長達12年的抗癌長征中，鄭信友始終維持積極形象。然而，隨著病情進入末期，併發症導致的劇痛讓他遭受極大折磨。他曾在社群平台上透露，雙腳劇痛到無法行走，坦言生活品質受到極大影響，令長期支持他的粉絲與親友感到極度沉痛。儘管體力衰弱，他對料理藝術的追求與對病友的共感，仍深刻影響了料理界的後進。

低調告別並留下永恆身影

依照鄭信友生前的遺願，喪禮過程力求簡約，家屬並未另設靈堂。安魂彌撒已於今（19日）上午在首爾聖母醫院殯儀館舉行，並預計於明日（20日）正式出殯。雖然這位在電視節目播出時總是帶著溫暖微笑的先驅已告別人間，但他所推廣的抗癌料理理念與職人風範，將永遠留在韓國料理界的歷史之中。



