韓國會未通過協定遭美加稅 美商會：不希望台灣發生

（中央社記者曾智怡台北27日電） 美國總統川普26日因韓國國會仍未通過與美貿易協定，揚言關稅將從15%升至25%。台灣美國商會理事長陳幼臻今天表示，商會不希望台灣也遇上相同情況，否則將錯失良機，因台美對等貿易協議（ART）不僅觸及關稅，也為長期科技合作提供框架。

台灣美國商會今天舉行「2026年商業景氣調查」記者會，陳幼臻受訪表示，這項結果為商業營運提供清晰度和可預測性，有助於減少不確定性，儘管關稅是整體貿易環境一部分，但與日本和韓國的關稅保持一致，絕對可以支撐台灣的競爭力，期待美台在半導體之外有更廣泛合作，加強雙邊關係，她盼下一步解決長期雙重課稅問題，以促進更多投資。

美國總統川普26日發文指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但並未明說新關稅上路時間。

台灣美國商會執行長魏凱指出，如果台灣、韓國對美關稅存在10%差距，當然會讓台灣更具競爭力，對台灣製造商而言也是機會。

媒體關切，由於台灣在野黨對台美協議態度強硬，這是否成為商會擔憂議題。陳幼臻回應，商會當然不希望看到同樣情況在台灣發生，美台協議是朝正確方向邁出的正確一步，並為長期科技合作提供框架，盼在台灣的執行過程能夠順利。

她強調，美台協議不僅關於關稅，也為美台經濟走廊，以及雙方如何合作建構台灣科技未來，提供一條非常清晰的路徑；因此，如果這種情況發生在台灣，等於錯失良機，錯失美台建立科技合作的機會。（編輯：林淑媛）1150127