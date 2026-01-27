韓國會未通過貿易協定 川普發火關稅提高至25% 學者：殺雞儆猴意味濃厚
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）表示，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，對韓國商品徵收的關稅將從15%提高到25%。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（27）日直言，韓國目前對中國很友善，所以殺雞儆猴的意味濃厚，若藍白繼續亂搞，台灣也會有一樣的下場。
川普台灣時間27日在「真實社群」（Truth Social）發文表示，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但未提及新關稅上路時間。
對此，徐嶔煌指出，重磅消息來了，因韓國國會卡住與美國達成的貿易協議，川普發文要對南韓祭出關稅大刀，先針對部分商品（包括南韓主力的汽車），關稅從15%拉高到25%，台灣的國會、藍白兩黨也會讓台灣走向跟南韓一樣的道路嗎？
此外，葉耀元也發文表示，美國不會跟過去一樣，對危害自己國家利益的事睜一隻眼、閉一隻眼，且韓國目前的政治氛圍對中國很友善，所以殺雞儆猴的意味濃厚。
葉耀元直言，若台灣立法院不願通過我們跟美國的關稅協議，台灣也會遭受一樣的下場，依照現在藍白亂搞的現象，可能性極高…。
