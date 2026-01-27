即時中心／黃于庭報導

台美關稅談判正式拍板，稅率調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品關稅，均享有232條款最優惠待遇。不過，美國總統川普（Donald Trump）今（27）日突發文表示，南韓國會至今仍未批准協議，因此將提高汽車、木材、藥品等商品關稅，從原先15%調升為25%。而掌握國會多數的藍白，數度聯手阻擋總預算、軍購預算等，讓我國社會相當擔憂，將來關稅是否也會受到影響？民進黨團也對此喊話「千萬不要拖延」。

廣告 廣告

民進黨立委張雅琳表示，上週行政院副院長鄭麗君率領行政團隊、政委楊珍妮，跟美國談了非常好的條件，關稅降到15%，不僅半導體受益，從傳產、工具機、自行車、輪胎都受益。因此，她很多傳產的朋友都非常肯定，還說正常人都知道「這是個好條件」。

針對川普最新聲明，指出他於7月30日就跟韓國談好條件，但該國會卻阻擋協議通過，所以現在要撤回條件，汽車、木材、藥品等產業關稅從15%變成25%。張雅琳說，今早南韓股市，現代集團、起亞集團都已經跌了將近5%，呼籲藍白應該關注台灣人、台灣產業、台灣經濟，盡速支持審議，千萬不要拖延或修改。

快新聞／南韓國會「未過關稅協定」稅率變25%！綠團苦勸藍白別拖延：好條件恐生變

民進黨立委張雅琳。（圖／民視新聞）

張雅琳憂心忡忡喊話，台灣產業、經濟、股市都經不起這樣的打擊，談到的好條件真的有可能生變，「我們一直都在講好想贏韓國，這句話大家都非常熟悉，但是關稅千萬不能贏韓國」，一定要加速審定，讓好條件可以幫助到國家各產業，像是輪胎、球具、工具機、自行車，以及半導體都能蓬勃發展、有利競爭。

民進黨團幹事長鍾佳濱進一步說明，昨天財政委員會排了專題報告，邀請金管會、財政部、央行、經濟部、農業部、國發會及談判辦公室，大家關切的焦點就是，好不容易談到這樣的成果，未來台美關稅協定勢必要交付國會審議，希望在野黨跟全體國人一樣有新年新希望，順利完成審議，攜手就能夠國泰民安。

原文出處：快新聞／韓國會「未通過協定」關稅變25%！綠勸藍白別拖延：條件恐生變

更多民視新聞報導

藍營新竹縣人選「喬出火氣」？傳徐欣瑩「為1事拍桌」內幕曝

前車之鑑！韓國關稅暴漲至25% 林楚茵嗆藍白：還要擋關稅協議嗎？

黃國昌拋白版「國防特別條例」！4關鍵卓冠廷酸：丟人

