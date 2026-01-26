韓國未遵守貿易協定 川普提高關稅至25%

南韓國會沒通過與美國的貿易協定，美國總統川普宣布，關稅從15%升至25%。

美國總統川普宣布，將把對韓國商品徵收的關稅從15%提高到25%。川普說，原因是韓國「沒有遵守」貿易協定。（戚海倫報導）

美國總統川普透過社群平台發文說，「由於韓國國會還沒有通過我們歷史性的貿易協定（這是他們的特權），我特此宣布，將韓國對汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅從15%提高到25%。」目前不清楚這項變更是否已經生效。

根據美國商務部數據，韓國是美國最大的外國商品來源國之一，2024年韓國對美商品出口額，估計達到1,320億美元。韓國對美國出口的主要商品包括汽車及零件、半導體和電子產品。由於關稅提高，這些商品的價格可能上漲。路透社報導，韓國財政部長在月初曾經說，由於韓元疲軟，韓國根據貿易協議計畫向美國戰略領域投資3500億美元的計畫，不太可能在2026年上半年啟動。大量貨幣外流的前景，讓首爾當局頭痛，因為韓元已經暴跌到2007年到 2009年全球金融危機以來的最低水準。

川普的聲明，是在他近期一系列關稅威脅之後發布的，其中包括對加拿大商品徵收100%關稅，以及對反對他取得格陵蘭島的國家，額外徵收10%關稅，不過與格陵蘭相關的關稅部分，他後來宣布撤回。