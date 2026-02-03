韓國樂壇才女「簽給金曲歌后」！出新書揭家暴陰影 認了：我和死亡共存
記者王培驊／台北報導
韓國樂壇「斜槓才女」李瀧 (Lang Lee)不藏了，新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》自曝長期與「死亡共存」的生命陰影，把歷經人生低谷與自我修復的歷程化為文字，誠實分享走到此刻的自己的同時，並以此當作一封自我介紹信，讓台灣粉絲不只聽見她的音樂，也真正認識音樂之外的李瀧。
韓國獨立音樂人李瀧(Lang Lee) 近期將攜新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》來台宣傳，在韓國獨立音樂圈被視為「斜槓才女」身兼歌手、作家、漫畫家、導演等多重身分，並憑藉著出色的創作才華活躍於各藝術領域，其中在音樂部份不僅近年接連在「韓國大眾音樂獎」及「首爾歌謠大賞」（SeoulMusic Awards, SMA）大放異彩拿下重要獎項，其創作及才華更廣受韓國及台灣音樂圈好評，近年 不但頻繁地受邀來台辦巡迴及參加音樂節演出，還曾擔任金音獎的評審及演出嘉賓，更因此與金曲歌后鄭宜農結緣合作而成為她旗下公司「邊走邊聽」的首位韓籍藝人。
此外，做為漫畫家及作家身分的李瀧也在台日韓各地逐漸累積高聲量，從2012年出道以來出版多本漫畫及散文集地她憑藉著誠懇而犀利的筆觸深受粉絲喜愛與支持，也讓作品揚名海外並接連在台灣、日本發行；此次帶著新書來台，李瀧期待透過文字與音樂，與台灣讀者與樂迷展開更深層的交流與對話。
這本《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》是李瀧首部以自身生命經驗為核心的書寫作品，透過自身坦率、尖銳且高度個人化的筆觸，把多年來對於原生家庭創傷書寫，從自我、母親乃至於家族的女性與家族關係錯綜復雜的關係梳理，刻劃出韓國社會女性的困境與現實問題的同時，更秉持過往長久以來在音樂及書寫上所堅持的風格，把濃烈的生命經驗轉化為具有公眾意識的文本，讓每個篇幅的個人故事不止於療傷，更進而讓讀者產生共鳴。
值得一提的是，書中特別首次披露自身在成長過程中歷經家暴、精神疾病與結構性失序的家庭經驗，把姊姊離世、身體創傷、精神解離與長期與「死亡共存」的生命狀態都書寫進書中，拒絕將痛苦浪漫化、也不為傷痛尋求和解的李瀧透過赤裸卻不煽情的文字，試圖為那些長期無法被說出的經驗，找到屬於自己辨識情緒和痛苦的方式。李瀧期盼透過這本書與大家分享生命經驗的同時，也希望讓台灣讀者更了解自己，「希望大家能一直關注我未來生活下去的樣子。」
提及新書創作始末，李瀧透露其實早從2019年就開始計畫寫書，「因為我的媽媽和姊姊都是喜歡寫作的人，當初只是單純想透過家族中女性的聲音，來記錄家族的歷史。」原本都在構思階段的她在 2021 年收到日本文藝雜誌以「母親」為主題的稿約，讓她靈機一動決定變身為「記者」採訪母親，根據採訪母親的內容，寫了一篇名為《母親與女兒們的瘋女人歷史》的短篇稿件，沒想到隔年發表後獲得熱烈迴響，日本出版社還提議以單行本發行，讓她開始漫長的寫書之路。
前後耗時四年創作的她回憶過程，坦言「每寫一個章節都感到非常痛苦」，她表示：「因為必須挖出最痛苦的回憶，還得歷經消化、整合，每一步都很艱辛。」她特別感謝身邊的編輯陪伴，「他們就像我的陪跑夥伴，每一兩個月都會進行一次線上對話，一聊就是好幾個小時，與其說是在討論要寫什麼，更像是朋友間的訴苦，多虧了他們一直耐心鼓勵，我才能堅持寫下去。」
《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》去年於日本發行後獲得廣大迴響，創下首刷5000本銷售一空的驚人紀錄；而在台灣經紀公司「邊走邊聽」的協助下，李瀧這本《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》台灣獨佔版將於2/2正式上架，有別於日、韓兩版本外包裝，台灣獨佔版除了以赤紅色的書封做為區別限量發行，更加入了手工車縫線當作獨特印記。此外內容上更特別收錄李瀧寫真、0 至 39 歲生命年表，以及母親歷時七個月、試圖與李瀧和解的親筆回應書信，以「多重敘事視角」呈現，成為一場別具意義的對話。
近期李瀧將帶著新書來到台灣做一系列的宣傳，特別將於2月4日在誠品松菸、2月6日在高雄承風書店，以及2月7日於台北國際展地讀字公民 C728 公民發財車講座區分別舉辦三場新書分享會。有興趣的朋友歡迎搜尋李瀧的IG社群平台，參考活動最新訊息。
更多三立新聞網報導
中國網紅慘了！她拍片嘲諷春晚導演組 疑踩紅線「48小時內全被消失」
葛萊美／得獎名單揭曉！小賈斯汀為移民者發聲 他橫掃5獎封王成大贏家
謝欣穎勾舊愛王柏傑！「同撐一傘」現身大S雕像儀式 經紀人曝兩人現狀
日導演為拍片「先寫遺書」！攝影衝去拍飛彈 親揭戰地驚魂：被活活餓死
其他人也在看
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
低軌衛星漲瘋了！47檔概念股全上漲 燿華亮燈狂吸3.6萬張買單排隊搶
低軌衛星又起飛！台股今日迎來大幅反彈，開盤十分鐘內強彈600點，強勢族群也迅速展露頭角，低軌衛星概念股以兆赫（2485）一馬當先，開盤不久亮起紅燈創下新高價，領軍燿華（2367）也攻上漲停，更吸引3.6萬張買單排隊，其餘如華通（2312）、啟碁（6285）等相關概念股也群起而攻，漲逾半根，據統計，低軌衛星概念股於截稿為止48檔個股中有47檔開紅上漲。
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
小S淚謝具俊曄陪伴大S「最後3年」：沒雜質的心守護我姐！心疼S媽全文曝
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，具俊曄為大S設計的紀念雕像揭幕，圈內許多藝人朋友都到場，小S（徐熙娣）現場發表了一段致詞，對姐夫具俊曄的感激，提到只要想到大S離世前的3年，身邊都有摯愛具俊曄的陪伴，她就會平靜下來。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
最新民調超驚人！這黨反感度創8個月新高
[NOWnews今日新聞]《美麗島電子報》今（2）日公布2026年1月國政民調，在政黨好感度方面，43.9%對民進黨有好感、45.0%對民進黨反感；34.4%對國民黨有好感、49.9%對國民黨反感；3...
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
日青森暴風雪…探針卡、碳化矽恐斷鏈 相關台系鏈轉單來了
日本青森縣正遭逢40年來最嚴重暴風雪侵襲，衝擊探針卡、碳化矽這兩大半導體關鍵耗材／元件供應，尤其AI需求大好，導致探針卡...
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。