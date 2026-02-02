韓國樂壇斜槓才女 李瀧攜新書來台 與粉絲交流

韓國歌手李瀧來台打書。

記者戴淑芳∕台北報導

韓國樂壇「斜槓才女」李瀧獲韓國多項音樂大獎肯定，曾任金音獎評審到成為金曲歌后鄭宜農旗下首位韓籍藝人，首度袒露「與死亡共存」的生命陰影，攜新書《我是這樣走到這裡》來台宣傳與粉絲深度交流。

李瀧在韓國獨立音樂圈被視為「斜槓才女」，身兼歌手、作家、漫畫家、導演等多重身分，其創作及才華更廣受韓國及台灣音樂圈好評，近年不但頻繁地受邀來台辦巡迴及參加音樂節演出，還曾擔任金音獎的評審及演出嘉賓，更因此與金曲歌后鄭宜農結緣合作而成為她旗下公司「邊走邊聽」的首位韓籍藝人！

這本《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》是李瀧首部以自身生命經驗為核心的書寫作品，透過自身坦率、尖銳且高度個人化的筆觸，讓每個篇幅的個人故事不止於療傷，更進而讓讀者產生共鳴，「希望大家能一直關注我未來生活下去的樣子。」

近期李瀧將帶著新書來到台灣做一系列的宣傳，將於2月4日在誠品松菸、2月6日在高雄承風書店，以及2月7日於台北國際展地讀字公民C728公民發財車講座區分別舉辦三場新書分享會。