韓國樂天巨人隊進駐亞太國際棒球訓練中心春訓開練 球迷駐點守候爭睹球員風采
▲韓國樂天巨人隊進駐亞太國際棒球訓練中心後立即展開密集訓練，吸引球迷駐點守候爭睹球員風采。（記者李嘉祥攝）
臺南冬季陽光宜人，白天溫度約在18-23度間，溫溼度舒適，相當適合進行棒球訓練，韓國職棒超人氣樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）於1月抵台後，隔天即進駐臺南市亞太國際棒球訓練中心進行密集棒球訓練，分別在亞太成棒副球場進行打擊練習、室內外投打練習場進行投捕、傳接球等訓練，吸引眾多球迷來一睹球員風采。
市長黃偉哲表示，樂天巨人隊2024年與臺南市政府簽訂簽署合作備忘錄，繼去年春季良好合作經驗後，樂天巨人隊今年又再度到臺南訓練，對亞太國際棒球訓練中心的場地及設備都給予高評價；目前亞太國際棒球訓練中心的春訓詢問度相當高，除優先並提供優惠給予在地球團中華職棒統一獅棒球隊申請外，國內外球團如有意願皆非常歡迎。
體育局長陳良乾進一步說明，樂天巨人隊來臺南春訓期間，除球隊本身緊鑼密鼓的訓練排程外，也為南市三級球隊安排公益棒球教室與增能訓練，帶領轄內青棒、青少棒校隊，及本市城市棒球隊教練、選手分別進行打擊、傳接球、投球等多項訓練課程，為教練選手帶來特別的經驗和收獲。
陳良乾局長指出，國內外球團春訓期間，很多熱情球迷勞遠道而來希望能一睹明星球員的丰采，現場也有不少本國及韓籍球迷帶著長鏡頭追焦，也提醒球迷支持棒球及展現熱情時，應留意自身安全及隨身物品，並保持國際禮儀，展現良好球迷風範，讓國內外球團工作人員、球員及教練都能在亞太國際棒球訓練中心全力備戰，一起迎接開季後的精采賽事。
