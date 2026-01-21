韓國機場出境「禁托運暖暖包」 台灣飛韓國能帶嗎？旅遊達人解答

韓國3大機場仁川（ICN）、釜山（PUS）、濟州（CJU）近日祭出「禁止託運暖暖包」新規。出境相關配圖。李政龍攝



近日有網友在社群分享，從韓國釜山機場搭機回台時，機場祭出「暖暖包僅能手提不能託運」新規定，由於不少旅客踩雷，許多人被機場人員叫進去開箱，讓行李輸送帶塞爆。有網友也補充，韓國3大機場仁川（ICN）、釜山（PUS）、濟州（CJU）依規定都不能託運暖暖包「望周知」。

有網友18日在社群Threads分享，當天她從釜山金海機場搭華航晚班機回台灣，沒想到行李檢查超嚴謹，讓行李運送帶塞爆。她談到，自己也是第一次托運行李被叫進去開箱，「就為了幾個暖暖包」。網友還分享，現場超多人被點名，一排隊伍都是要進去開箱的，提醒近日赴韓旅遊的朋友們，韓國出境時暖暖包不管有沒有開封都不能放行李箱，一定要手提！

這則貼文在Threads引發網友熱烈討論，不少人直呼「現在才知道！」也有人分享：「上個月去韓國買了一堆軍人暖暖包，托運也有、隨身也有都沒事，沒想到現在居然不行了」，還有人分享「除了暖暖包，遇到連保養品罐子也會被廣播叫回來開箱檢查喔！」、「我昨天也被叫進去，因為鞋子的防水噴霧。」

此外，也有網友貼文分享韓國3大機場規定不能託運暖暖包，包括仁川（ICN）、釜山（PUS）、濟州（CJU），特別叮嚀「望周知」，有網友留言證實：「1/18釜山出境，釜山航空櫃檯有放公告，暖暖包不能放在行李箱，要跟行動電源一樣帶上飛機，check-in之後會請你在旁邊等約5分鐘，確認託運行李沒有問題才可以離開。」

旅遊規劃師Joanne在臉書發文分享，台灣出境到韓國機場，一般「拋棄式暖暖包」可以托運，也可以手提，合理數量基本上沒問題。至於韓國出境，拋棄式暖暖包不可托運、一定要手提，目前多個韓國機場（如釜山、濟州）已有現場公告明確禁止托運，為了避免被攔或現場重新開箱，回程請一律放隨身行李，至於「充電式」暖手寶因為有鋰電池，不管去回都只能手提。

