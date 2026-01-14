韓國檢方要求判處尹錫悅死刑

（德國之聲中文網）韓國調查緊急戒嚴令的特別檢察官周二（1月13日）要求法庭以涉嫌帶頭發動“叛亂”為由，判處前總統尹錫悅死刑。法庭周三凌晨宣布2月19日進行一審判決。

檢方指控尹錫悅是策劃叛亂的幕後主使，“出於對權力的渴望，意圖建立獨裁統治和長期執政”。該案的特別檢察官認為，尹錫悅對攻擊憲政秩序和民主的行為“毫無悔意”，要求法庭量刑時不應考慮“任何減輕處罰的情節”。

尹錫悅的辯護團隊則堅稱這名韓國前總統無罪，甚至將他比作17世紀否定地心說的思想家、物理學家伽利略以及布魯諾。

為何韓國社會分裂加劇？

如果尹錫悅被判有罪，他將成為韓國第三名獲刑的總統。不過，由於韓國自1997年以來實際上已停止執行死刑，因此一般認為尹錫悅被執行死刑的可能性不大。

2024年12月3日，尹錫悅因政府預算糾紛宣布全國戒嚴，使韓國陷入嚴重的政治危機。隨後，首爾國會投票罷免了尹錫悅總統一職。

韓國前總統尹錫悅試圖挑起與朝鮮開戰？

