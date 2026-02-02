韓國歌手李瀧袒露「與死亡共存」 將來台打書親揭生命裡的陰影

韓國斜槓才女李瀧發表新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》。（邊走邊聽有限公司提供）

韓國樂壇「斜槓才女」李瀧推新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》，自曝長期與「死亡共存」的生命陰影，把歷經人生低谷與自我修復的歷程化為文字，誠實分享走到此刻的自己的同時，並以此當作一封自我介紹信，讓台灣粉絲不只聽見她的音樂，也真正認識音樂之外的李瀧。

韓國獨立音樂人李瀧近期將攜新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》來台宣傳，在韓國獨立音樂圈被視為「斜槓才女」身兼歌手、作家、漫畫家、導演等多重身分，並憑藉著出色的創作才華活躍於各藝術領域，其中在音樂部份不僅近年接連在「韓國大眾音樂獎」及「首爾歌謠大賞」大放異彩拿下重要獎項。

李瀧的創作及才華更廣受韓國及台灣音樂圈好評，近年不但頻繁地受邀來台辦巡迴及參加音樂節演出，還曾擔任金音獎的評審及演出嘉賓，更因此與金曲歌后鄭宜農結緣合作而成為她旗下公司「邊走邊聽」的首位韓籍藝人。

此外，做為漫畫家及作家身分的李瀧也在台日韓各地逐漸累積高聲量，從2012年出道以來出版多本漫畫及散文集的她，憑藉著誠懇而犀利的筆觸深受粉絲喜愛與支持，也讓作品揚名海外並接連在台灣、日本發行；此次帶著新書來台，李瀧期待透過文字與音樂，與台灣讀者與樂迷展開更深層的交流與對話。

《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》是李瀧首部以自身生命經驗為核心的書寫作品，透過坦率、尖銳且高度個人化的筆觸，把多年來對於原生家庭創傷書寫，從自我、母親乃至於家族的女性與家族關係錯綜復雜的關係梳理，刻劃出韓國社會女性的困境與現實問題的同時，更秉持過往長久以來在音樂及書寫上所堅持的風格，把濃烈的生命經驗轉化為具有公眾意識的文本，讓每個篇幅的個人故事不止於療傷，更進而讓讀者產生共鳴。

值得一提的是，書中特別首次披露自身在成長過程中歷經家暴、精神疾病與結構性失序的家庭經驗，把姊姊離世、身體創傷、精神解離與長期與「死亡共存」的生命狀態都書寫進書中，拒絕將痛苦浪漫化、也不為傷痛尋求和解的李瀧透過赤裸卻不煽情的文字，試圖為那些長期無法被說出的經驗，找到屬於自己辨識情緒和痛苦的方式。李瀧期盼透過這本書與大家分享生命經驗的同時，也希望讓台灣讀者更了解自己，「希望大家能一直關注我未來生活下去的樣子。」

