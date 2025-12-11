韓國歌手PSY涉非法取得藥物 經紀公司遭搜查

（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）以一首「江南Style」紅遍國際的韓國歌手PSY今天爆出涉嫌非法取得藥物，其經紀公司及車輛等遭到警方扣押搜查。

KBS電視台等韓媒報導，PSY涉嫌從2022年至近期都在未進行面對面診察的情況下，從首爾一家大學醫院取得抗焦慮藥物「贊安諾」（Xanax）和安眠藥「使蒂諾斯」（Stilnox），並透過經紀人等第三方代為領藥。

贊安諾和使蒂諾斯都是用於治療睡眠障礙與不安症狀、憂鬱症的藥品，因為依賴性及成癮性大，需要跟醫生當面進行診察後才能取得處方。

警方已經將PSY及涉嫌為他開處方的大學醫院教授列為嫌疑人立案調查。

PSY所屬經紀公司P NATION今天發表聲明，說明PSY被診斷出患有慢性睡眠障礙，一直都在醫療團隊的處方下服用安眠藥，強調他服用的是「醫療團隊指導下取得定額藥量的處方」。

對於代領藥的嫌疑，聲明承認過程中確實有第三方代領藥品的狀況發生，警方最近正在就此調查，但強調「沒有代理開處方」的狀況。經紀公司也表示，會積極配合當局要求，之後也會根據法律程序採取必要措施。（編輯：陳彥鈞）1141211