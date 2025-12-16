韓國歐巴遊台被1文化震撼…背後原因掀網熱議！

生活中心／翁莉婷報導



不少民眾出國旅遊後，會因為國外景色、食物口味、人文風情和自身國家完全不同而產生好感，甚至萌生想「長住當地」的想法。1名來自韓國的網紅近日在社群發布貼文激動寫下，「有個衝動想撕掉護照」，並表示在韓國普遍認為25歲沒穩定工作、30歲沒資產、40歲沒結婚是失敗，相較下更喜歡台灣「不在乎別人眼光」的民族文化。





.

許多外國人都喜歡台灣的人文風情。（圖／民視新聞）





假日到台北中山、西門町等商圈逛街，都能看見外國人的身影。因便利生活機能、高治安、豐富在地美食文化、友善人情味以及完善的基礎建設，被許多外籍人士和移居者作為適合居住的國家之一。近日有韓國網紅在Threads發布1則貼文並寫下，「來過台灣後，我有個衝動想撕掉護照」，還幽默稱「不是因為珍珠奶茶」。此外，內文中提到，「韓國25歲沒穩定工作、30歲沒資產、40歲沒結婚是失敗，經常活在別人的目光裡」，反觀在台灣可以看見大家「不在乎別人眼光，甚至穿拖鞋逛百貨公司和同性伴侶牽手逛街」等景象。

廣告 廣告

.

1名韓國網友透露「自從來過台灣後，有個衝動想撕掉護照」，引發熱議。（圖／翻攝自Threads＠kr.suho）





貼文曝光後，引來許多熱情台灣網友的回覆，表示「最重要的是台灣不用說敬語」、「昨天跟我老公講到類似的事，他默認」、「在台灣不用在意別人目光，沒化妝的人隨處找都有，不結婚也是一堆，做自己最重要」、「只要不麻煩別人，就算你到50歲還沒結婚、沒車、沒房、沒資產，大家反而會說你很灑脫聰明」。





原文出處：韓國人來台旅遊見「1文化」衝動喊想撕護照…背後「真實原因」竟不是珍奶！

更多民視新聞報導

日超正偶像1週「狂吃6天拉麵」沒胖！親揭自律真相

他嗆賴清德「滾出中國」夢多10字反嗆完勝！本人再表態：我有繳稅

羅伯萊納夫妻遭砍身亡！知情人士曝「關鍵兇手」

