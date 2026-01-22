韓國正流行！ YouTuber挑戰「一百零八拜」腿軟

融融、YouTuber咪蕾日前跟隨《自由的旅行者》第二季，體驗韓國近年相當熱門的「Temple Stay」行程，在寺廟展開兩天一夜的修行生活，其中的重頭戲是「一百零八拜」的鞠躬、跪拜儀式。拜完後差點無法起身的咪蕾，拍著自己的大腿苦笑：「現在非常有肌肉，很硬！」反觀融融輕鬆自在，他透露因為家裡信奉佛教，從小就有跟著媽媽一起做，已經習慣這種身體力行的挑戰。

《自由的旅行者》第二季，融融（圖右一）與咪蕾（圖左一）體驗韓國流行的「Temple stay」寺廟住宿。（圖／八大電視）

融融與咪蕾體驗韓國當地傳統汗蒸幕，外景拍攝時間正值冬季，戶外氣溫只有3度，融融和咪蕾進到充滿木頭香氣的汗蒸幕，溫暖的房間直呼不想再出去。難得造訪韓國三大頂級的木炭窯，融融親自嘗試搬運木頭，沒料到一根木頭超過百公斤，不禁佩服現場工作人員的體力，咪蕾則大開眼界直擊汗蒸幕背後的準備過程。

廣告 廣告

《自由的旅行者》第二季融融（圖左）與咪蕾（圖右）體驗韓國傳統的木炭窯燒汗蒸幕。（圖／八大電視）

此外，吸引不少慕名而來一嚐美味特產的田螺村，融融與咪蕾在開車3小時後，終於抵達目的「蟾津江」，當地因河川水質清澈，生長的田螺滋味鮮美，咪蕾補充田螺湯是韓國傳統的滋補料理，也是解酒妙方。融融、咪蕾跟著50年經驗的河螺達人一起學習捕撈，歷經一番體驗後，融融突然脫口，想念台灣夜市的燒酒螺。

《自由的旅行者》第二季於每週六晚間8點在八大綜合台首播，每週日晚間9點於《自由的旅行者》YouTube頻道上架。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導