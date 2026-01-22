韓國正流行！ YouTuber挑戰「一百零八拜」腿軟
融融、YouTuber咪蕾日前跟隨《自由的旅行者》第二季，體驗韓國近年相當熱門的「Temple Stay」行程，在寺廟展開兩天一夜的修行生活，其中的重頭戲是「一百零八拜」的鞠躬、跪拜儀式。拜完後差點無法起身的咪蕾，拍著自己的大腿苦笑：「現在非常有肌肉，很硬！」反觀融融輕鬆自在，他透露因為家裡信奉佛教，從小就有跟著媽媽一起做，已經習慣這種身體力行的挑戰。
融融與咪蕾體驗韓國當地傳統汗蒸幕，外景拍攝時間正值冬季，戶外氣溫只有3度，融融和咪蕾進到充滿木頭香氣的汗蒸幕，溫暖的房間直呼不想再出去。難得造訪韓國三大頂級的木炭窯，融融親自嘗試搬運木頭，沒料到一根木頭超過百公斤，不禁佩服現場工作人員的體力，咪蕾則大開眼界直擊汗蒸幕背後的準備過程。
此外，吸引不少慕名而來一嚐美味特產的田螺村，融融與咪蕾在開車3小時後，終於抵達目的「蟾津江」，當地因河川水質清澈，生長的田螺滋味鮮美，咪蕾補充田螺湯是韓國傳統的滋補料理，也是解酒妙方。融融、咪蕾跟著50年經驗的河螺達人一起學習捕撈，歷經一番體驗後，融融突然脫口，想念台灣夜市的燒酒螺。
《自由的旅行者》第二季於每週六晚間8點在八大綜合台首播，每週日晚間9點於《自由的旅行者》YouTube頻道上架。
其他人也在看
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 12則留言
《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝
《陽光女子合唱團》全台票房於昨日（19日）正式突破1億大關！這部集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞等超強卡司的電影，不僅在社群平台引發「罵罵號」洗版熱潮，更因其獨特的獄友題材，受邀至台中女子監獄舉辦特別放映，現場千名收容人淚灑禮堂，場面極其動人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
余祥銓愛妻柔柔痛失至親！祖孫溫馨互動曝 淚別「世界最棒阿嬤」
余祥銓愛妻柔柔經常透過社群平台分享生活點滴，今（22）日清晨卻一改往日歡樂氛圍，沉痛宣布奶奶離世噩耗。她坦言深知生老病死是人生必經之路，但還是相當不捨，心碎告白：「我的阿嬤，妳是世界最棒的阿嬤，我愛你。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 22則留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 90則留言
73歲張菲開Threads了 網友捕捉「騎重機帥氣身影」釣出大哥親回：就是我！
73歲「綜藝大哥大」張菲自2018年《綜藝菲常讚》停播後淡出演藝圈，移居花蓮享受閒雲野鶴的半退休生活，不時釣魚、騎重機，過得十分愜意，然而他的一舉一動仍受到高度關注，經常被捕捉到身影，而張菲本人竟也跟上流行開通Threads帳號，回覆網友們的留言，大方回應：「沒錯，就是我！」親民度十足。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 27則留言
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9則留言
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 32則留言
出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬
郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情終於開花結果，卻在一次貼身合照後，男方的下半身竟然出現「生理反應」。談起這段劇情，姚淳耀也害羞坦承「有塞東西」進去。郭書瑤劇中與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更向多年好友姚淳耀表白，甚至主動索吻。姚淳耀也招認，拍攝自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《理事長和我的秘密關係》5大看點：「不婚霸總」崔振赫暈船「母胎單身」吳漣序...發生一夜情！周旋洪宗玄、金多順錯綜複雜四角戀
《理事長和我的祕密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，劇情改編自Lee Jung的同名網絡小說，並由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，該劇講述吳漣序飾演一名「母胎單身」將事業成就置於婚姻之上的不婚主義女性「張熙媛」，在一次意外，與崔振赫飾演的一名陌生男子「姜斗俊」發生了短暫關係並意外懷孕，隨後，她發現該名男子竟然是其任職公司的社長，兩人隨即捲入一段錯綜複雜的職場與情感關係！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1則留言
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 23 小時前 ・ 71則留言
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86則留言
談胡瓜、民視糾紛 徐乃麟讚他「很有智慧」
主持大哥胡瓜與民視《綜藝大集合》的合約爭議，在雙方關係一度緊張後，傳出胡瓜將續留主持，但胡瓜對民視向外界放話，並表示：「希望民視盡量用錢污辱我，但不要光講。」而同樣是大牌主持人的徐乃麟，則稱讚胡瓜很有智慧。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 2則留言
三上悠亞球場坐「審判椅」應援「星爵」 助陣《關鍵公敵》詮釋最辣審判場景
「星爵」克里斯普瑞特最新動作鉅片《關鍵公敵》17日於台中福爾摩沙夢想家主場，驚喜邀來日本人氣偶像三上悠亞跨界合作，她坐上電影中標誌性的「審判之椅」大跳應援舞，超強魅力讓全場氣氛沸騰。意想不到的宣傳手法讓幸運觀眾直呼精彩，更有粉絲直言：「這簡直是籃球賽應援舞的天花板！」鏡報 ・ 10 小時前 ・ 3則留言
曹西平追思會 乾兒子Jeremy準備特別禮物：最後的演唱會
藝人曹西平（四哥）於2025年12月29日猝逝，享壽66歲，身後事經過曹家同意，交由乾兒子Jeremy負責。他生前與乾兒子共同投資飾品店，累積不少忠實客戶，在21日上午，Jeremy也透過飾品店的粉絲專頁發文，表示將在27日舉辦面向大眾的追思會，「只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 9則留言
《黑白大廚2》冠軍崔康祿首露面！戴假髮談奪冠歷程 預告第三季「組團對抗更刺激」
《黑白大廚2》決賽讓觀眾看到痛哭流涕的冠軍主廚崔康祿，終於現身了！第二季結束後，他上的第一個節目就是評審安成宰的YouTube頻道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林書煒：開放合作案子 蔡詩萍女兒要出道？
[NOWnews今日新聞]台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，美貌和才能兼具的蔡中泠，被外界歸類為最「正星二代」，勸進進軍演藝圈的聲音不斷，林書煒近日發文表示，開放愛女...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12則留言