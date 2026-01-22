韓國正流行「Temple Stay」！ 融融、咪蕾挑戰修行生活108拜

融融（左）、咪蕾體驗汗蒸幕。（八大提供）

八大電視自製實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季，融融、咪蕾日前體驗韓國近年相當熱門的「Temple Stay」行程，在寺廟展開兩天一夜的修行生活，其中的重頭戲是「一百零八拜」的鞠躬、跪拜儀式。拜完後差點無法起身的咪蕾，拍著自己的大腿苦笑：「現在非常有肌肉，很硬！」反觀融融輕鬆自在，他透露因為家裡信奉佛教，從小就有跟著媽媽一起做，已經習慣這種身體力行的挑戰。

融融與咪蕾體驗韓國當地傳統汗蒸幕，外景拍攝時間正值冬季，戶外氣溫只有3度，融融和咪蕾進到充滿木頭香氣的汗蒸幕，溫暖的房間直呼不想再出去。難得造訪韓國三大頂級的木炭窯，融融親自嘗試搬運木頭，沒料到一根木頭超過百公斤，不禁佩服現場工作人員的體力，咪蕾則大開眼界直擊汗蒸幕背後的準備過程。

咪蕾（左）、融融體驗補撈田螺，突然想念家鄉味燒酒螺。（八大提供）

咪蕾（左二）回到故鄉韓國，咪媽媽（右二）親自準備傳統的團圓菜招待融融（右一）及外景隊。咪蕾哥哥（左一）談到妹妹緊張到直冒汗。（八大提供）

此外，吸引不少慕名而來一嚐美味特產的田螺村，融融與咪蕾在開車3小時後，終於抵達目的「蟾津江」，當地因河川水質清澈，生長的田螺滋味鮮美，咪蕾補充田螺湯是韓國傳統的滋補料理，也是解酒妙方。融融、咪蕾跟著50年經驗的河螺達人一起學習捕撈，歷經一番體驗後，融融突然脫口，想念台灣夜市的燒酒螺。

此趟行程最特別的是咪蕾回到故鄉「原州」，一踏進熟悉的街道，自信稱閉著眼睛都知道路怎麼走，「可以當地頭蛇啦！」而咪蕾的家人也首次在螢幕前曝光。咪蕾媽媽親自準備傳統料理招待外景隊，融融則趁機訪問咪蕾哥哥，好奇他眼中的妹妹是什麼樣的人？「她個性很活潑，會帶動氣氛。」首次面對鏡頭講話，咪蕾哥哥難掩緊張心情、直冒汗。看到咪蕾與媽媽撒嬌、和哥哥的互動，融融忍不住笑說：「小女兒真的是家裡的寶。」

