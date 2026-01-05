韓國民影帝安聖基病逝 享年74歲

在韓國被稱為「國民演員」、曾演出170多部電影的影帝安聖基，今天(5日)上午離世，享年74歲。

出道近70年 一部韓國電影史

韓聯社報導，安聖基在上個月30日因被食物噎住昏倒後，送入重症病房，始終意識不明，今天上午在家人的陪伴下，離開人世。

1952年出生的安聖基在1957年以童星身分參演導演金綺泳的電影「黃昏列車」出道，從影69年間曾拍過超過170部電影，並多次獲獎。

抗癌6年 未曾放棄復出

據Newsis等韓媒報導，安聖基在2019年被診斷出罹患血癌，隔年痊癒後又復發，持續在接受治療，但仍積極參與電影節等活動；直到2024年病情惡化，便暫停活動，專心在治療上，但據他親近的演員透露，安聖基的狀況一直很不好，最終沒能成功重返影壇。

另據維基百科，安聖基多次奪得韓國三大影視獎的大賞，包括百想藝術大賞、青龍電影獎及大鐘賞，享有「國民影帝」的美譽。

安聖基曾先後在電影《韓半島》（2006年）及《總統要出嫁》（2002年）扮演韓國總統。2022年，安聖基承認自己罹患血癌。(編輯：鍾錦隆)