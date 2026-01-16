韓國民調：民眾對高市早苗好感度高於美中俄領袖

（中央社首爾16日綜合外電報導）韓國一項民意調查詢問全國1000位民眾對美國、日本、中國和俄羅斯領導人的看法，結果顯示，在這些國家的領袖當中，民眾對日本領導人好感度最高。

國營廣播電視公司韓國放送公社（KBS）報導，根據蓋洛普韓國（Gallup Korea）13日至15日進行的民調，22%受訪者對日本首相高市早苗抱持正面看法，59%則抱持負面看法。

中國國家主席習近平在這項民調中好感度為21%，抱持負面看法的比例為66%。

廣告 廣告

19%受訪者對美國總統川普看法正面，71%看法負面。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）排名墊底，僅有6%對他抱持好感，負面觀感的比例高達84%。

相較於去年8月的相同調查，川普好感度下滑5個百分點，習近平則上升11個百分點。

報導指出，習近平在2、30歲年齡層受訪者中好感度不如川普和高市早苗。在自認政治立場保守的韓國民眾當中情況相同。

自認政治立場進步的受訪者當中，對川普和普丁的負面評價均高達88%左右。

另外，針對美國近期抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍事行動，54%受訪者認為那是對這個南美國家主權不可接受的侵犯，34%則認為是打擊犯罪、維護美國國家利益的正當行動。

這次調查針對18歲以上成年人進行，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。（編譯：何宏儒）1150116