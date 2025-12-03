韓國浦項譜出鋼鐵與海的交響 千年歷史、現代藝術與海味美食的魅力之旅
韓國浦項譜出鋼鐵與海的交響，圖為九龍浦近代文化歷史街區(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
韓國慶尚北道的浦項市，一座矗立在迎日灣畔的城市，素有「鋼鐵之都」的美譽，這裡不僅是全球最大鋼鐵公司POSCO的所在地，也是一處將歷史滄桑、工業壯麗、現代藝術與迷人海岸線等元素，完美融合的旅遊寶地。近年來，隨著《海岸村恰恰恰》、《山茶花開時》等韓劇的熱播，「浦項」再次吸引全球遊客的目光，為讀者深入浦項的歷史脈絡，由三段時間點切入，造就了現今的浦項，並推薦浦項標誌性的七大景點，若到當地遊玩時，也不要錯過當地的海鮮美味。
說到「浦項」，就不得不提到一段流傳已久的古代傳說與千年神話──「延烏郎與細烏女」(攝影：洪書瑱)
說到「浦項」，就不得不提到一段流傳已久的古代傳說與千年神話──「延烏郎與細烏女」！相傳在新羅「阿達羅尼師今」在位時期，住在東海的夫婦延烏郎與細烏女，被浮岩接續載到日本，新羅隨即失去日月光芒，之後經使者相求，延烏郎贈予細烏女所織的美綃(頂級絲織品)，新羅人以此祭天，方使日月重現光明，這個故事不僅充滿浪漫與神秘色彩，也象徵著浦項在韓國歷史上的重要地位，而今日的延烏郎與細烏女主題公園正是對這段傳說的紀念。
「浦項」在韓戰期間，是保衛大韓民國東部海岸線的關鍵據點，曾爆發著名的浦項戰役，在浦項戰役中最令人動容的事件之一，發生在1950年8月11日凌晨，少數韓國軍人與71名未經訓練的學生義勇兵，在浦項女子中學與來襲的朝鮮人民軍激戰，這批學生兵最終幾乎全部陣亡，卻在韓戰的戰略和精神層面上都扮演了極其重要的關鍵角色。而這段歷史後來被改編成電影《走進砲火中》（포화 속으로)，由權相佑、車勝元、崔勝鉉（T.O.P.）、金勝友主演，甚至在2010年於韓戰爆發60週年之際上映，藉此紀念這群勇敢犧牲的學生。
而真正讓浦項蛻變為現代化大都市，則是追溯至1970年代初，浦項製鐵所（POSCO）的誕生，也正因如此，浦項從一個漁村小港發展成為世界級的鋼鐵工業城市，這段「漢江奇蹟」的歷程，讓浦項獲得了「鋼鐵與光之都」的稱號，也為這座城市增添了一層剛毅而壯麗的底色。
※.推薦貫穿歷史與現代的七大旅遊路線──
一、崑崙山展望台，
一覽無遺的「海岸村」風光──
浦項崑崙山展望台(攝影：洪書瑱)
崑崙山展望台（곤륜산 활공장）是一座海拔不高的小山，卻是俯看浦項的制高點之一，會成為推薦，是因為人氣韓劇《海岸村恰恰恰》在此拍攝而聲名大噪。崑崙山頂是一處廣闊的滑翔傘場，雖然登頂之路略為陡峭，但當遊客站在山頂的開闊草坪上，眼前迎來的是七浦港、七浦海水浴場和東海的壯闊美景，蔚藍的海洋與現在因秋季所帶來「繽紛秋色」的山巒交織，讓人彷彿置身於劇中主角的浪漫世界，是絕佳的攝影打卡點。
浦項崑崙山展望台，樹木因正值秋冬而繽紛 (攝影：洪書瑱)
二、SPACE WALK，
鋼鐵之都的現代藝術──
SPACE WALK (攝影：洪書瑱)
SPACE WALK是近幾年最夯的打卡點，也坐實了浦項的「鋼鐵」身份的體現，這座由POSCO鋼鐵材料打造的步行藝術裝置，像一條蜿蜒的銀色雲霄飛車軌道，全長333公尺，擁有717個階梯。遊客可以沿著軌道緩步而上，猶如在空中漫步。夜晚，SPACE WALK在燈光照射下，散發出獨特的科技未來感，不僅是建築美學的展現，更象徵著浦項作為「鋼鐵與光之都」的現代精神，但提醒，站在SPACE WALK高處，會略有搖晃感，屬正常現象，恐高的遊客請自行斟酌！
三、迎日臺海水浴場與POSCO夜景，
海灣的浪漫與工業的壯麗──
浦項迎日臺海水浴場(攝影：洪書瑱)
浦項迎日臺海水浴場（영일대해수욕장）是浦項的城市名片，除了海岸景觀，最特別之處，是韓國首座建於海上的樓閣「迎日臺」，遊客可以沿著木橋漫步至樓閣，感受海風的吹拂。夜晚，迎日臺在彩色燈光的映照下，倒映在波光粼粼的海面上，顯得格外浪漫，另一個名場面，就是可在這裡遠眺對岸的POSCO浦項製鋼廠夜景。數以千計的工業燈火在夜空中閃爍，加上燈光效果，將冰冷的鋼鐵廠房裝點成一幅壯麗的工業美景，也收納了浦項獨有浪漫與剛毅並存的衝突之美。
四、延烏郎與細烏女主題公園，
重溫新羅神話──
浦項延烏郎與細烏女主題公園(攝影：洪書瑱)
浦項與延烏郎與細烏女的神話傳說息息相關，在浦項就有延烏郎與細烏女主題公園，來紀念這對神話夫婦的地方，公園內設有延烏郎與細烏女的雕像、紀念館以及觀景設施，站在公園內，遙想千年前浮岩載走夫婦、導致國家失去光明的傳說，感受韓國古代人民對太陽與月亮、光明與希望的崇敬之情，這裡必拍除了日月臺、像烏龜的「浮石」，浪漫的拱門、韓式茅屋，不妨再進入「貴妃庫」，了解延烏郎與細烏女的故事！
浦項延烏郎與細烏女主題公園(攝影：洪書瑱)
浦項延烏郎與細烏女主題公園(攝影：洪書瑱)
五、虎尾岬「相生之手」，
迎向新年的日出之地──
虎尾岬迎日廣場「相生之手」(攝影：洪書瑱)
虎尾岬（호미곶）是韓國大陸最東端，被譽為韓國最快迎接日出的地方，也是新年的迎日聖地，虎尾岬最著名的地標，就是為2000千禧年建造，矗立在海中和陸地上的兩隻巨型銅製雕塑──「相生之手」（상생의 손），陸地上的左手與海中的右手遙遙相望，寓意著人民互相扶持、共存共榮的精神，也是遊客在此拍攝壯觀日出與日落剪影的絕佳地點，平靜無波時海中有倒映之美，風起波浪時，也展現浪潮湧動的壯闊。
虎尾岬迎日廣場靜時有倒影(攝影：洪書瑱)
虎尾岬迎日廣場浪濤時(攝影：洪書瑱)
六、九龍浦近代文化歷史街區，
穿梭時空的韓劇場景──
九龍浦近代文化歷史街區(攝影：洪書瑱)
九龍浦近代文化歷史街區（구룡포근대문화역사거리）充滿歷史氛圍。九龍浦在日治時期曾是重要的漁業基地，因此這裡完整保留了當時日本漁民和商人的生活痕跡，古老的日式木屋、石階、以及「九龍浦近代歷史館」等建築，讓遊客彷彿穿越時空，這裡也是韓劇《山茶花開時》的主要拍攝地，後來許多影迷特地前往尋找劇中主角「冬柏」與「龍植」的足跡，感受那份純樸而美好的港口愛情，另還有《Moving 異能》、《沙之花也有春天》(모래에도 꽃이 핀다)都有到這裡拍攝。
九龍浦近代文化歷史街區(攝影：洪書瑱)
九龍浦近代文化歷史街區(攝影：洪書瑱)
九龍浦近代文化歷史街區(攝影：洪書瑱)
九龍浦近代文化歷史街區(攝影：洪書瑱)
七、九龍浦漁港，
海味的源頭與活力──
九龍浦海港(攝影：洪書瑱)
九龍浦附近漁港(攝影：洪書瑱)
九龍浦附近漁港(攝影：洪書瑱)
九龍浦漁港（구룡포항）緊鄰近代文化歷史街區，是浦項重要的漁業中心，這裡停泊著密密麻麻的漁船，漁港邊隨處可見新鮮捕撈上岸的海產，漁港特有的繁忙與活力，是感受浦項在地生活氣息的最佳場所，尤其在紅蟹捕撈季節，漁港內外的景象更是熱鬧非凡，為接下來的美食之旅做好鋪墊，比如品嚐紅蟹、海蟹、紅蟹炒碼麵(海鮮麵)等。
九龍浦海鮮街(攝影：洪書瑱)
浦項靠海，美食自然以豐富新鮮的海鮮為主。這裡的海產以紅蟹（홍게）和雪蟹（대게）最為有名，是東海岸的頂級美味，除了至海鮮的殿堂──「竹島市場」品嚐螃蟹、鮑魚、章魚和生魚片等美食。事實上，九龍浦的「紅蟹炒碼麵」，也是能用舌尖上品嚐當地的特色，也是當地漁民人家的傳統美食，與傳統的韓式辣炒碼麵不同，九龍浦的紅蟹炒碼麵以當地盛產的紅蟹為主角，一整隻紅蟹豪邁地趴在麵上，湯頭融合了紅蟹的鮮甜和海鮮的清爽，辣度適中，海味十足。雖然紅蟹的肉質比起雪蟹較為纖細，但其獨特的鮮甜和親民的價格，讓這道「一人份」麵食，成為最具九龍浦特色的海味享受。
九龍浦海鮮麵(攝影：洪書瑱)
九龍浦海鮮麵(攝影：洪書瑱)
浦項，這座被鋼鐵與海洋環抱的城市，以其獨特的多重魅力，成為韓國慶尚北道最值得探索的目的地之一，展現一種剛毅又溫柔交融的東海岸畫卷，同時也串聯神話、歷史、文化、藝術與美食，成就了一段獨有的觀光旅程！
※.相關影片，隨著行腳節目主持人「廖科溢」，《台灣人的旅程韓國人的故事-東海岸篇：慶州、浦項、蔚山》，可以感受更立體的浦項！
