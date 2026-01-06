韓國海苔重金屬超標 南市衛生局擴大查核

南市衛生局擴大查核韓國進口嬰幼兒海苔食品，確保幼兒食的安全。（衛生局提供）

記者陳治交／台南報導

七款進口幼兒食品重金屬全超標！台南市衛生局會同台南市政府消費者保護官擴大查核韓國進口嬰幼兒海苔食品，共查核七家門市，其中五家門市未販售案內所列七款產品；另二家門市分別陳列「貝兒純淨海苔」及「ibobomi 無調味海苔片」，其產品包裝均未明確標示為嬰幼兒食品，抽樣後將移請輸入業者所在地的衛生局協助釐清。

嬰幼兒海苔近來爆出重大食安危機，七款含有韓國海苔成分的嬰幼兒食品送SGS檢驗，結果全數超標，其中最誇張的一款鎘含量竟超標五十倍。

廣告 廣告

衛生局說明，海苔屬於藻類食品，依食品中汙染物質及毒素衛生標準規定，「藻類」類別之重金屬限量標準為鉛1.0 mg/kg以下、鎘1.0 mg/kg以下。另依「嬰幼兒食品」之定義，凡產品外包裝、標示、宣傳或廣告內容，使不特定消費者認知該產品可供三歲以下嬰幼兒食用者，即屬嬰幼兒食品；若外包裝未有明確標示，則視為一般食品，適用之衛生標準亦有所不同。

為保障嬰幼兒飲食安全，衛生局長李翠鳳呼籲家長在選購及提供嬰幼兒食品時，應特別留意下列事項，一、選購食品時，應確認產品標示完整，並優先選擇符合嬰幼兒食品相關規定之產品。二、避免讓嬰幼兒長期或大量食用單一海藻類食品，飲食應多元且均衡。三、留意衛生機關發布之食品安全抽驗結果及產品回收資訊，若發現不合格產品，應立即停止食用。