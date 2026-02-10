韓國深偽犯罪年齡下降 被數位惡魔人禁的青春

她原本是個喜歡跳舞的孩子，但事件發生後，她放棄了成為舞者的夢想……曾經開朗的女兒，在17歲的那年，一口氣遺失了春天、夏天與秋天。

文／楊啟芳 （中央社編譯）

「寶貴的高中青春再也找不回，好希望妳能和朋友一起去旅行、一起去郊遊，像以前那樣笑著累積回憶。」這是一名深偽犯罪受害者母親的心聲。

出於性好奇、開玩笑 深偽犯罪九成是年輕人

韓國近年利用深偽（Deepfake）技術合成影像犯罪猖獗，一般民眾發布在網路上的照片可能淪為色情內容素材，藝人、運動員、政治人物也遭受威脅。2020年發生震驚社會的「N號房事件」，在主嫌趙主彬入獄服刑後，相關犯罪並沒有停止，反而更為猖獗、犯案年齡持續下修。

韓媒《京鄉新聞》報導，在一年的網路性暴力掃蕩中，警方逮捕約3,000人，將近一半嫌犯年齡僅十多歲；深偽性犯罪嫌犯超過90%是10至二十多歲。有一名17歲男學生以「告知深偽影片散布者」為藉口，竊取個資再威脅19名受害者；還有15歲男學生製作590個針對30名女藝人的假影像。

警察廳相關人士表示，「由於嫌疑人大多為青年，未來將與教育部合作，加強網路性暴力犯罪的預防教育、警示發布及家長通知等預防措施」。

Newsis報導指出，光在首爾，一年內至少就有55名學生因深偽犯罪受害，加害學生則有36人。從加害學生的處分內容來看，在完成校暴審議並作出處分的18件犯罪中，被列入生活紀錄簿、屬於重懲的第五級以上處分僅九件，其餘是輕處分或未採取任何措施。

議員李効垣表示，在深偽這樣的重大性犯罪中，若受害學生保護系統未能正常運作，無異於對受害者進行二次加害。加害學生往往出於性好奇、開玩笑，「若未能確實對加害者嚴懲、並完善受害者保護措施，深偽犯罪恐怕會在青少年之間、在毫無罪惡感的情況下，更嚴重擴散」。

被害者一輩子的陰影 韓國修法加重刑罰遏止

韓國2024年修法，持有、購買、儲存或觀看性虛假影像者，處三年以下有期徒刑或3,000萬韓元（新台幣64萬元）以下罰金；深偽影片編輯、散布等行為，由原本五年以下有期徒刑提高至七年以下，若屬營利目的則至少三年以上刑期；用深偽性剝削物進行威脅，處一年以上有期徒刑。

同時通過《兒童與青少年性保護相關法律修正案》，以兒童、青少年為對象的威脅與強迫行為，加重對加害者的處罰，也強化警方的調查權限。

不過隨著未成年犯罪比例增加，加害者能否真正受處罰引起討論。依照韓國法律，10歲至未滿14歲屬不會被刑事責罰的「觸法少年」；年滿14歲的未成年則適用《少年法》的「犯罪少年」。若加害者年滿14歲，就處於被《少年法》保護、同時可能因違反《兒童與青少年性保護法》遭嚴厲處罰的尷尬地帶。

雖然很多加害學生是以「開玩笑」的態度深偽犯罪，但法律並不會開玩笑，深偽犯罪也會造成被害者一輩子的陰影。

《韓國日報》報導，一名17歲女高中生因為男同學的深偽犯罪深陷痛苦、無法正常上學，加害者卻反過來指控女學生「霸凌排擠」。加害者還能向同學開心分享未來夢想，但受害女學生的母親傷心說：「她原本是個喜歡跳舞的孩子，但事件發生後，她放棄了成為舞者的夢想，已經沒有勇氣站上舞台，曾經開朗的女兒，在17歲的那年，一口氣遺失了春天、夏天與秋天。」

受害者沒有做錯事 完善通報機制是重點

《京鄉新聞》報導，深偽犯罪已在高中、國中甚至小學校園擴散。警方呼籲，一旦發現受害，學生與家長第一件事就是通報，因為怕成為受害者而強迫孩子刪除社群平台帳號或照片，反而可能灌輸「是因為受害者不夠小心才成為犯罪目標」的錯誤觀念。

青少年性犯罪預防專門機關代表李賢淑（音譯）表示，問題在於製作、散布性剝削物的加害者，受害者沒有必要退縮。

對此，韓國設置多個求助管道，包括可向女性家族部營運的「數位性犯罪受害者支援中心」申請受害影像的追蹤與刪除協助；在通報或蒐證上遇到困難的人，可以向性暴力諮詢所、女性支援團體或相關機構尋求協助。

專家並呼籲，除了加重處罰、建立完善通報與協助機制外，最重要的是根除將女性身體性化的錯誤觀念，必須重新檢視如何從教育著手，讓校園重新成為可以安心學習的地方，進而向上延伸到成人社會。

圖說:很多加害者以「開玩笑」的態度深偽犯罪，但法律不會開玩笑。（Shutterstock AI/Shutterstock.com）