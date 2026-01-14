韓國混聲團ADP Annie將返美讀書5個月！ 經紀公司：仍會參與部分行程

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

韓國混聲團體ALLDAY PROJECT出道即爆紅，不過，經紀公司THE BLACK LABEL今(14)日證實成員Annie（文書允）將返回美國哥倫比亞大學修讀2026年春季學期課程，因此將調整演藝活動行程，其他成員則繼續進行團體和個人活動。

Annie出生在韓國財閥，是新世界集團名譽會長李明熙的外孫女、現任會長鄭有慶的女兒，過去就曾自曝夢想成為歌手，因此與家人協商「成功考取常春藤名校」就支持她追夢，後來Annie努力讀書，幾乎放棄睡眠才達成目標，掀起不少話題。

而如今THE BLACK LABEL證實Annie即將返校投入學業，目前主修美術史與視覺藝術，預計停留美國至5月學期結束，強調不是全面中斷演藝活動，仍會在期間視情況參與部分既定行程，而完成學業本來就是團體活動的重要前提之一。

