即時中心／徐子為報導



昨（19）晚一艘載有267人的渡輪，在韓國西南部近海撞上一座無人島擱淺，韓國警方今天認定，事故當下1名忙著使用手機未注意到航向的一等航海人員，以及印尼籍舵手有重大責任，已將2人緊急逮捕。





《韓聯社》報導，當地時間昨天晚間8時17分左右，渡輪「珍努比亞皇后2號」（Queen Jenuvia II）從濟州島出發後，朝港口城市木浦航行。渡輪靠近新安郡長山島近海時，撞上一座無人島而擱淺，所幸船上267人皆安全獲救。



木浦海洋警察署今表示，已以過失傷害罪，緊急逮捕了40多歲的一等航海人員A某及40多歲的印尼籍舵手B某。



調查結果顯示，A某因在滑手機錯過船舶轉向的時機，尤其該區域為危險的狹窄水道，必須將自動航行切換為手動航行，調查顯示，A某在關鍵時間未進行手動切換，做了其他事情。



該渡輪本來要在事故地點無人島前約1600公尺處就轉向，但據推測A某是在距離無人島100公尺時才察覺。



A某一開始聲稱舵機未正常運作，但在後續調查中，改口承認當下「因（用手機）搜尋新聞而錯過時機」。海警認為，該渡輪能自行返港，判斷船體缺陷的可能性不大。



海警也判斷，與A某一同在場的印尼籍船員B某未盡職責，海警正在透過口譯人員進行調查，也已扣押2人的手機，預計將透過數位鑑識確認事故發生當下他們在做什麼。



此外，海警認為2人有滅證與逃跑之虞，正討論是否申請拘捕令。



海警也將60多歲的船長C某列為立案對象，並進行調查。C某辯稱「事故當時非值勤時間」，並未在操舵室，而在其他地方；不過海警認為，若通過狹窄水道等危險區域，船長有義務在操舵室指揮。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／韓國渡輪撞上無人島 船員「忙滑手機」釀禍遭逮捕

更多民視新聞報導

玉山「降下初雪」了！歷時半小時

吳宗憲慘了！涉貪逾1455萬 今遭起訴、聲請沒收犯罪所得

陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉

