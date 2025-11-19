韓國渡輪觸礁擱淺 船上267人全員獲救

（中央社首爾19日綜合外電報導）韓國海洋警察廳表示，一艘載著267名乘客及船員的渡輪今天在韓國西南部近海觸礁擱淺，所有人員均安全獲救。事故中有5名乘客受到輕傷，無人死亡。

韓聯社報導，事故發生在當地時間晚間8時17分左右，地點位於全羅南道新安郡的長山島附近。

根據海洋警察廳的說法，2萬6546噸級渡輪「珍努比亞皇后2號」（Queen Jenuvia II）從濟州島出發後，朝港口城市木浦航行，船上共有246名乘客與21名船員。

據悉渡輪靠近長山島近海時，在一座無人小島附近觸礁。海洋警察廳稱船首發現破洞，但目前未發現有進水情形。

一些乘客在社群媒體上即時描述事發狀況，有人寫道：「突然一聲巨響，然後船就傾斜了。船上廣播請大家穿上救生衣，所以我們都穿著救生衣在頂層甲板等待。」

海洋警察廳隨即出動巡邏艦艇前往現場，以確保乘客安全，並將船上人員轉送至附近碼頭。

據稱兒童、孕婦和年長者優先下船，其他乘客和船員則穿著救生衣在甲板上等候疏散。

當局表示，事故發生時，渡輪上除乘客外，還載了118台車輛。（編譯：楊昭彥）1141119