韓國渡輪觸礁5輕傷 船頭破洞未進水海警展開救援

（中央社首爾19日綜合外電報導）韓聯社報導，據韓國海洋警察廳木浦分部消息，一艘載有267人的渡輪今晚在全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁而擱淺。截至目前，共有5人受輕傷，暫無死亡通報。

報導指出，根據海洋警察廳，2萬6546噸級渡輪珍努比亞皇后號（Queen Jenuvia）當時搭載246名乘客和21名船員，從度假勝地濟州島出發，在前往港市木浦途中，於當地時間今晚8時17分發生事故。

截至目前，共有5人受輕傷，暫無死亡通報。事發後，海警緊急出動巡邏艇趕赴現場展開救援，並出動船隻將乘客轉送至專用碼頭。

根據報導，渡輪靠近長山島近海時，在一座無人小島附近觸礁。海警表示，發現船頭有一個破洞，目前尚未偵測到進水。

正出訪阿拉伯聯合大公國的總統李在明於接獲事故簡報後，已指示相關單位迅速展開救援行動。

總統府在新聞稿中指出：「李在明總統立即指示有關當局迅速作出回應，防止任何人員傷亡，並即時發布救援進度，讓民眾能安心。」（編譯：何宏儒）1141119