韓國渡輪觸礁5輕傷 船頭破洞未進水海警展開救援
（中央社首爾19日綜合外電報導）韓聯社報導，據韓國海洋警察廳木浦分部消息，一艘載有267人的渡輪今晚在全羅南道新安郡長山面長山島近海觸礁而擱淺。截至目前，共有5人受輕傷，暫無死亡通報。
報導指出，根據海洋警察廳，2萬6546噸級渡輪珍努比亞皇后號（Queen Jenuvia）當時搭載246名乘客和21名船員，從度假勝地濟州島出發，在前往港市木浦途中，於當地時間今晚8時17分發生事故。
截至目前，共有5人受輕傷，暫無死亡通報。事發後，海警緊急出動巡邏艇趕赴現場展開救援，並出動船隻將乘客轉送至專用碼頭。
根據報導，渡輪靠近長山島近海時，在一座無人小島附近觸礁。海警表示，發現船頭有一個破洞，目前尚未偵測到進水。
正出訪阿拉伯聯合大公國的總統李在明於接獲事故簡報後，已指示相關單位迅速展開救援行動。
總統府在新聞稿中指出：「李在明總統立即指示有關當局迅速作出回應，防止任何人員傷亡，並即時發布救援進度，讓民眾能安心。」（編譯：何宏儒）1141119
其他人也在看
雲科大旁民宅火警 2人嗆傷送醫
中部中心/ 蔡松霖 雲林報導雲林斗六市，雲科大旁的透天厝住宅區，18日晚間9點多傳出火警，火舌猛烈從3樓竄出，火光在黑夜裡十分嚇人，所幸屋內3人及時逃出，其中2人嗆傷送醫。住宅區暗夜惡火，火舌不斷從屋內竄出，火勢猛烈，燒得劈哩啪啦，紅色火光在黑夜裡格外明顯嚇人，鄰居聞到燒焦味紛紛出門探看。聲源：附近住戶：「他們朋友也住樓上啦。」雲林斗六市雲科大旁的透天厝住宅區 18日晚間9點多傳出火警 紅色火光在黑夜裡格外明顯嚇人（圖／民視新聞）火舌直接從3樓飛竄，18日晚間9點多，警消獲報，雲林斗六市仁愛路一處社區型的透天厝住宅發生火警，由於是連棟社區，擔心火勢延燒波及其他民宅，趕緊先疏散社區住戶，並加派總計11輛各式救災車輛及1輛救護車到場。發現起火戶3樓火舌冒出：「雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，到達現場後立即疏散現場民眾，雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，起火戶有2名民眾輕微嗆傷送醫，雲林消防第一大隊副大隊長張哲彬，沒有大礙。」斗六市仁愛路連棟社區發生火警消防隊抵達趕緊先疏散社區住戶（圖／民視新聞）疑似3樓起火向上竄燒，4樓加蓋完全遭火舌吞噬。還好屋主及2名住戶共3人，及時逃到屋外，其中2名男性住戶吸到濃煙，預防性送醫觀察，幸好沒有大礙，消防人員20分鐘內控制火勢。3至4樓燃燒面積約50平方公尺。確切的火警原因仍待火調人員進一步釐清。雲林斗六市雲科大旁的透天厝住宅區 18日晚間9點多傳出火警 ２人嗆傷送醫（圖／民視新聞）原文出處：雲林科技大學旁民宅傳火警 2男嗆傷送醫 更多民視新聞報導濃煙狂竄！台南歸仁民宅火警 延燒周邊5住宅畫面曝光彰化騎樓機車竄火苗！ 17人受困幸全數獲救國3龍井段東側山坡「雜草狂燒」 火勢現場畫面曝光民視影音 ・ 10 小時前
上班途中遇劫! 貨車撞直行雙載機車 受困車底1人亡
中部中心/王俞斐、林韋志、張家維 台中南投報導台中北屯區18日上午6點多，發生死亡車禍，右轉物流車和直行雙載機車騎士，發生碰撞，機車兩人雙雙受困車底，其中騎士被救出時頭部變形明顯死亡；另外在南投則是有婦人被闖紅燈砂石車撞上，幸好婦人命大，沒有被捲到車底，熱心民眾合力抬機車。上班途中遇劫!貨車撞直行雙載機車 機車騎士身亡(圖/民眾提供)驚悚畫面曝光！白色物流車，路口迴轉後，準備右轉進入巷內送貨，卻和同向直行機車發生碰撞，機車兩人，連人帶車被捲入車底。消防人員，使用破壞器材，救出受困車底的兩人，其中一人，頭部變形，已經明顯死亡沒有送醫，另一名女乘客，全身多處擦挫傷，臉上血跡斑斑，救護人員，替他進行急救處置，送往醫院救治。機車雙載兩人是同事關係正要前往上班 途中遭遇死劫造成一死一傷(圖/民視覺新聞)死亡車禍，發生在18日早上六點多，台中市北屯區松竹路一段，據了解機車雙載兩人，是同事關係，當時正要前往上班，沒想到途中遭遇死劫，34歲古姓女騎士，傷重不治，釀成一死一傷悲劇。南投婦人綠燈起步被闖紅燈的砂石車撞上 幸好婦人命大沒有被捲入車底(圖/民眾提供)在南投，同樣也有驚險瞬間，待轉區的婦人，綠燈起步，被闖紅燈的砂石車，猛力撞上，幸好婦人命大，沒有被捲入車底，但她被機車重壓在地，三位熱心民眾，趕緊上前替他解圍。事發在南投草屯鎮草溪路，73歲婦人，一度意識模糊，無法正常應對，幸好送醫後沒有生命危險，只是驚險瞬間，真的讓人捏把冷汗，警方也將對肇事駕駛開罰。原文出處：上班途中遇劫！貨車撞直行雙載機車 受困車底1人亡 更多民視新聞報導拖板車10噸鋼捲滑落 撞破港務分公司圍牆離奇! 撞死86歲老翁 34歲男自行就醫3小時後不治芬普尼毒蛋燒不停! 彰檢搜蛋行帶回負責人 訊後20萬交保民視影音 ・ 1 天前
影/日大分暗夜惡火！多達170戶慘遭祝融 自衛隊出動支援
日本九州大分縣當地時間18日晚間爆發一場大規模火災，火勢直至19日上午仍在持續延燒，已造成大分市至少170戶住宅受損，迫使百餘人緊急疏散。日本消防災害管理廳表示，一名70多歲老翁目前下落不明，當局正全力搶救並尋找失聯者。中天新聞網 ・ 11 小時前
日本九州大分市陷火海 延燒逾170棟建築物 空拍直擊老街一片焦黑
位於日本九州的大分市佐賀關地區18日晚間發生嚴重火災，火勢因強風吹拂迅速擴大，延燒超過170棟建物，甚至波及後方山林。大分市已成立災害對策本部，並正式向自衛隊提出災害派遣請求，目前已有175名居民緊急避難，另有一名76歲男性失聯。事發地點位於當地住宅密集的老街區。現場居民表示，當時有人衝進家裡大喊「失火了！」，整條街被火光映得通紅，到處都能看到猛烈的火勢。消防團隊趕抵後持續灑水，但在強風影響下，火勢沿著屋頂與木造結構快速延燒。大分地區當天受冬季型氣壓分布影響，最大瞬間風速達12.4公尺，並已發布強風注意報。日本媒體指出，專家分析強風吹動火星、誘發多處飛火，加上巷弄狹窄、老式木造建物密集，使消防車難以進入，導致滅火困難、延燒速度倍增。從畫面可看到夜空被火光照亮，火柱在不同位置竄升；天亮後，住宅區大半被燒得焦黑，後方山林也因遭波及升起陣陣白煙。消防與相關單位仍持續投入滅火與警戒作業。日本消防廳指出，燒毀面積約4萬8900平方公尺。大分市表示將持續掌握居民狀況並提供必要協助，起火原因仍待調查。Yahoo奇摩（國際通） ・ 9 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
三天吸200多萬觀看次數 女師化身埃及豔后 網讚神還原
彰化縣 / 綜合報導 彰化精誠中學辦校慶，主題是國家，讓各班變裝拚創意，其中就有一班，用資源回收材料，神還原古埃及場景，有人面獅身、駱駝、還有金字塔，學生變裸身僕人，幫忙抬轎和搖扇子，班導化身埃及豔后，全身金光閃閃、翹腳坐轎子，一出場就吸引全場目光，而這名班導可說是學校的變裝皇后，之前還扮過芭比、101忠狗的庫伊拉，以及功夫的包租婆，今年的埃及豔后又辣又吸睛，班導說其實坐轎子很累，要靠核心撐住，不然很怕會從轎子滑下來。校慶班級大進場，這班變裝超華麗，人面獅身打頭陣，埃及豔后緊接著現身，翹腳坐轎子，金光閃閃披披風拿權杖，4名裸身大漢扛轎，還有僕人搖扇子，打扮成埃及豔后的是這一班的導師，學生化身僕人，木乃伊駱駝金字塔扛著走，繞場很威風，但準備要進場的時候，埃及豔后班導黃琬瑜說：「棍子棍子棍子，棍子撐好。」轎子一扛起來，大家都抖了一下，班導超緊張，繞場全程緊繃不敢放鬆。埃及豔后班導黃琬瑜說：「整場核心撐住因為很怕掉下去，就是很怕斜的滑下去。」扛轎壯漢也是拚全力，記者VS.學生VS.班導說：「有沒有覺得很重，沒有沒有，真的嗎，很棒，你不是抖了一下。」他們是彰化精誠中學的師生，為了參加校慶，要符合國家這個主題，決定神還原打造古埃及場景，師生創意多，還曾扮過庫伊拉和101忠狗，主持人說：「狗兒們今天才能有如此英姿。」電影芭比造型也很驚人，整班粉紅色，包進娃娃紙盒裡繞場，還有旋轉壽司同學變身各種口味的握壽司，功夫也扮過，班導化身包租婆，今年這一班用埃及豔后技壓全場，用的材料大多是資源回收，巧手做出逼真道具，影片PO網太吸睛，衝上200多萬觀看次數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 11 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 7 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 14 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文見習近平？國台辦聽到「這4字」笑了
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文表態願意和中國國家主席習近平見面，不過，國台辦今（19）日被問到，鄭麗文訪中國是否已經「箭在弦上」時，卻笑了出來，表示願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前