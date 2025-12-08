韓國滑雪新手懶人包2025：3大雪場推薦／滑雪穿搭指南／滑雪裝備須知／人氣滑雪團精選...5大QA一次看懂｜問Yahoo就對了

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

（圖片來源：Klook、KKday）

每年12月到隔年3月，是滑雪愛好者最期待的時節。迎接即將到來的滑雪旺季，除了多數人熟知的日本，其實鄰近的韓國也是另一個交通便利、選擇多元的好去處。尤其近年韓國積極發展「滑雪旅遊」，許多滑雪場集結飯店、溫泉、購物商場或樂園設施，成為老少咸宜的冬季度假天堂。本篇為你整理韓國滑雪5大Q&A，從新手解惑、雪場推薦到穿搭與裝備須知，一次掌握所有重點，趕快收好這份冬季滑雪懶人包，開啟專屬你的韓國雪季冒險吧！

韓國滑雪Q1：Ski、Snowboard差在哪？新手選哪個？

許多滑雪新手常會好奇，雙板滑雪（Ski）跟單板滑雪（Snowboard）有何不同？簡單來說，Ski是「雙腳分開」滑行，靠兩支雪板與雪杖控制方向與速度，速度快、轉彎靈活，入門相對容易；而Snowboard則是「雙腳固定在同一塊雪板上」，以身體重心控制方向，姿勢帥氣、滑行更自由，但初學階段可能較常跌倒，需要一點時間掌握訣竅。

韓國滑雪Q2：韓國滑雪場推薦哪些？怎麼去？有何不同？

韓國的主要滑雪場多集中在中北部的江原道（Gangwon-do）與京畿道（Gyeonggi-do） 山區，這裡山勢綿延、雪質穩定，從首爾出發，大約兩、三小時車程就能抵達。無論是初次體驗滑雪的新手，或是嚮往專業雪道的進階玩家，都能在這片雪域找到屬於自己的冬日冒險。這次小編挑出三大知名度最高、人氣最旺的韓國滑雪場，一一介紹各自特色，助你找到最適合的完美雪場。

（圖片來源：KKday）

龍平度假村（Yongpyong Resort）

身為韓國歷史最悠久、規模最大的滑雪場，這裡曾是2018年平昌冬奧高山滑雪的比賽場地，擁有31條雪道與15座纜車，不只降雪量豐富，雪質偏乾且鬆軟，滑行穩定度極佳，被視為韓國「雪況最佳」的滑雪場之一，加上結合飯店、溫泉與觀景纜車，兼具專業運動與度假氛圍，成為當地人與國外旅客冬季必訪的滑雪聖地。

📍地點：江原道平昌郡大關岭面奧林匹克路715

🚌交通方式：從首爾出發，可搭乘高速巴士或KTX高速列車前往平昌，再轉乘接駁巴士或計程車。整趟車程約2～3小時不等。

👉適合族群：想體驗「正統滑雪勝地」氛圍的滑雪老手、注重設施完整的旅人。

（圖片來源：KKday）

維瓦爾第滑雪世界 （Vivaldi Park Ski World）

位於首爾近郊的江原道洪川郡內，以便捷交通與娛樂休閒氛圍著稱，除了擁有12條滑雪道，適合初學者到中階滑手；園區內設有一座冰雪樂園，提供雪橇、雪上碰碰車等雪地遊樂設施，老少咸宜、不會滑雪也能玩。不過由於此處地勢較低、天然降雪量不及高山雪場，若遇上天公不作美，部分雪道需仰賴人工造雪補足，對講究雪質的玩家可能會略感不滿足。

📍地點：江原道洪川郡西面寒峙谷街262

🚌交通方式：從首爾出發，可從機場或市區多點搭乘接駁專車（須付費），或搭乘搭乘ITX青春列車前往江村站，再轉乘接駁巴士或計程車。整趟車程約1.5～2小時不等。

👉適合族群：親子共遊、初學者、或計畫一日快攻的旅人

（圖片來源：Klook）

High1 Resort（高原一號滑雪度假村）

此處海拔高、坡道長，雪質乾爽細緻，被譽為韓國滑雪場中的高品質代表；擁有國際FIS認證的大迴轉滑道，滿足中高階玩家的挑戰欲。此外，這裡也照顧到初學者的需求，不僅提供多條雪道，讓新手擁有寬敞舒適的學習環境，還打造了全韓國最長的4.2公里初級滑道。另一大亮點，登頂後俯瞰太白山、地藏山的壯麗景色，或在360°旋轉景觀餐廳小憩用餐，享受滑雪後的片刻寧靜。

📍地點：江原道旌善郡古汗邑High1街265-1

🚌交通方式：從首爾出發，可在市區指定位置搭乘直達滑雪巴士，或搭乘火車到古汗站，再轉搭接駁巴士或計程車。整趟車程約2.5～3.5小時不等。

👉適合族群：各階段的滑學者、喜愛觀景的旅人

（圖片來源：KKday）

韓國滑雪Q3：當地滑雪團推薦嗎？人氣選擇有哪些？

若是初次體驗滑雪，或不想為交通與裝備煩惱，參加當地滑雪團是最輕鬆方便的選擇。從首爾市區出發的各式一日團，或在當地住宿的兩日團、三日團，地點幾乎遍及熱門雪場。多數滑雪團提供雪具租借、教練教學（部分甚至有中文教練）與接送服務，只需在約定地點上車，就能一路在專業帶領下無腦跟著玩！接下來推薦幾個高人氣的滑雪團，帶你用最省力的方式，體驗韓國滑雪的樂趣：

1. 龍平滑雪住宿套餐｜私人小班教學、1～5晚住宿任選｜KKday 專屬團

亮點：入住韓國最著名的滑雪勝地龍平度假村，可靈活選擇1～5晚的住宿方案，飯店直通雪場，出門就能開滑。如果打算一日快攻，也可選擇私人教學小團，最多3人，讓教練專心陪練。

2. 維瓦爾第滑雪世界｜Ski／Snowboard教學課程、自助體驗（含裝備交通）

亮點：初學者可參加由精通英語和中文的專業教練，所帶領的滑雪或滑雪板入門課程；滑雪老手也可選擇自助體驗，以上皆含免費滑雪服、雪鏡、頭盔租借服務和來回接駁。

3. 江原道High 1滑雪場｜2～3天滑雪團｜初中級滑雪課程/隨團攝影/三溫暖 ｜首爾出發

亮點：全程中文教練從旁協助教導，提供完善的教育內場訓練，初學者也能迅速上手。晚間入住設備齊全的度假村，品嘗韓式烤肉、體驗汗蒸幕，消除一整日的疲憊。

4. 韓國芝山滑雪場｜滑雪入門基礎體驗｜首爾出發｜免費早餐&滑雪服

亮點：搭乘舒適首爾直達專車，僅需約1.5小時車程。專業滑雪教練帶領教學，中文領隊全程陪同，初學者也能迅速掌握滑雪要領。

5. 伊利希安江村滑雪度假村｜純接駁/通行證/一日遊/兩天一夜團｜首爾出發

亮點：首爾近郊1小時車程的絕佳選擇，可依自身需求選擇來回接駁、通行證（含滑雪裝備）、涵蓋觀景纜車或九谷瀑布的一日遊、或兩天一夜的全包式體驗等不同方案。

（圖片來源：KKday）

韓國滑雪Q4：滑雪怎麼穿搭？多層次這樣穿最暖

韓國冬季氣溫寒冷下，尤其山區風強、濕度高，分層穿搭是保暖關鍵。建議最內層選擇排汗快乾的貼身衣物，中層穿保暖刷毛或羽絨外套，最外層再加上防水、防風的滑雪外套與雪褲，避免雪水滲透。手套、脖圍也是必備小物，可防風、擋雪又兼具造型。鞋襪方面，選厚實保暖且透氣的雪襪，避免一般棉襪受潮結冰。

（圖片來源：Farfetch、NIKE、Pinkoi）

韓國滑雪Q5：滑雪裝備有哪些？自備好還是租借好？

扣除上述的保暖衣物與配件，常見的滑雪裝備還有護目鏡、頭盔、雪靴、雪板／雪杖等，這些多半在大型雪場皆有租借服務。自備裝備的好處是尺寸合身、品質熟悉，造型也能依個人風格挑選；但缺點在於運輸麻煩，需事先確認航空公司對滑雪裝備的托運規定與額外費用，加上攜帶笨重、行程靈活度會大幅受限。若僅是短期體驗或首次滑雪，選擇租借通常更省事省力；若有計畫長期滑雪，兩者優缺點可依個人需求衡量。