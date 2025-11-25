韓國演員李順載過世享耆壽91歲 一生奉獻給演技

（中央社首爾25日綜合外電報導）韓國高齡演員「國民爺爺」李順載今天過世、享耆壽91歲，李順載從1956年以舞台劇出道，出演過多部電視劇，見證了韓國電視發展史，直到去年仍在活動，將一生奉獻給了演戲。

根據韓聯社今天報導，李順載出生於1934年，高一時曾經歷韓戰，並於大學時期開始接觸演技，直到1956年以舞台「越過地平線」出道，在1965年成為TBC第一期專屬演員。

李順載光以主要角色出演的電視劇就多達140多部，加上客串戲劇更是不勝枚舉，曾一個月出演30多部劇。其中李順載於1991年至1992年演出的「愛情是什麼」收視率曾達到65%，也持續演出具有代表性的歷史劇「仁穆大妃」、「許浚」等。

李順載一生與演戲同行，直到70歲之後以喜劇「不可阻擋的High Kick」、「穿透屋頂的High Kick」脫去既有嚴肅形象，受到大眾喜愛。李順載還在2013年出演實境綜藝「花漾爺爺」，展現不會疲倦的體力與忘齡的熱情，當時還曾赴台灣拍攝。

李順載在2021年出演舞台劇「李爾王」時已87歲，但他仍一人扛起200分鐘演出的龐大台詞量，獲得讚譽。即使到了去年高齡90歲，李順載仍持續出演舞台劇、電視劇，燃燒最後的演技之魂。

李順載自去年底開始健康狀況惡化，去年底KBS演技大賞頒獎典禮上，李順載以消瘦的面容、在後輩攙扶下站上舞台，並以電視劇「狗之聲」成為KBS演技大賞史上最高齡的大賞得主。（編譯：楊啟芳）1141125