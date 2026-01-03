韓國演員車上活春宮！激戰猛踢椅背逼經紀人全程觀戰

（記者周德瑄／綜合報導）韓星朴娜勑近期深陷醜聞，前經紀人出面指控遭受嚴重職場霸凌，最誇張的是朴娜勑曾在車內後座上演活春宮，強迫駕駛中的經紀人全程被迫旁聽。此事導致經紀人身心受創，除向勞動廳申訴外，更向法院聲請對朴娜勑房產進行假扣押獲准，昔日綜藝天后形象徹底崩壞。

綜合南韓媒體報導，多名前經紀人聯合指控朴娜勑濫用雇主權勢，完全無視員工尊嚴。其中最令人震驚的指控指出，朴娜勑曾在趕通告的途中，直接在保母車後座與男性友人發生性行為。由於車輛行駛中屬於密閉空間，負責駕駛的經紀人根本無法逃離現場，只能被迫在視覺與聽覺上接受這一切。經紀人更崩潰回憶，過程中朴娜勑因動作激烈，多次猛烈踢踹駕駛座椅背，導致車身劇烈晃動，讓他不僅感到受辱，更深怕因此發生車禍意外。

圖／南韓知名女星朴娜勑遭前經紀人指控在車內進行性行為並涉及多項職場霸凌，其房產目前已被法院裁定假扣押。（翻攝自Channel A）

除了這起離譜的車內性行為事件，前經紀人們還列舉了多項罪狀，包括長期拖欠代墊費用、要求員工違法代領處方藥，以及涉嫌接受非法醫療注射等。經紀人認為這些行為已構成嚴重的職場霸凌與性騷擾，為了確保日後能順利求償，已向法院聲請假扣押朴娜勑位於首爾梨泰院的房產。首爾西部地方法院審理後，已於1月3日裁定准許，扣押金額約為1億韓元，折合新台幣約240萬元。

目前南韓警方與勞動廳已介入調查，據悉涉及朴娜勑的相關案件高達7起，包含特殊傷害及違法醫療法等嫌疑。針對排山倒海而來的指控，朴娜勑方面暫未對活春宮一事做出詳細說明，但已反控前經紀人涉嫌挪用公款與恐嚇未遂。受到連串負面醜聞影響，朴娜勑已宣布全面暫停演藝工作，並退出所有固定主持的熱門綜藝節目。

