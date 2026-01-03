韓國演員車上活春宮！激戰猛踢椅背逼經紀人全程觀戰
（記者周德瑄／綜合報導）韓星朴娜勑近期深陷醜聞，前經紀人出面指控遭受嚴重職場霸凌，最誇張的是朴娜勑曾在車內後座上演活春宮，強迫駕駛中的經紀人全程被迫旁聽。此事導致經紀人身心受創，除向勞動廳申訴外，更向法院聲請對朴娜勑房產進行假扣押獲准，昔日綜藝天后形象徹底崩壞。
綜合南韓媒體報導，多名前經紀人聯合指控朴娜勑濫用雇主權勢，完全無視員工尊嚴。其中最令人震驚的指控指出，朴娜勑曾在趕通告的途中，直接在保母車後座與男性友人發生性行為。由於車輛行駛中屬於密閉空間，負責駕駛的經紀人根本無法逃離現場，只能被迫在視覺與聽覺上接受這一切。經紀人更崩潰回憶，過程中朴娜勑因動作激烈，多次猛烈踢踹駕駛座椅背，導致車身劇烈晃動，讓他不僅感到受辱，更深怕因此發生車禍意外。
除了這起離譜的車內性行為事件，前經紀人們還列舉了多項罪狀，包括長期拖欠代墊費用、要求員工違法代領處方藥，以及涉嫌接受非法醫療注射等。經紀人認為這些行為已構成嚴重的職場霸凌與性騷擾，為了確保日後能順利求償，已向法院聲請假扣押朴娜勑位於首爾梨泰院的房產。首爾西部地方法院審理後，已於1月3日裁定准許，扣押金額約為1億韓元，折合新台幣約240萬元。
目前南韓警方與勞動廳已介入調查，據悉涉及朴娜勑的相關案件高達7起，包含特殊傷害及違法醫療法等嫌疑。針對排山倒海而來的指控，朴娜勑方面暫未對活春宮一事做出詳細說明，但已反控前經紀人涉嫌挪用公款與恐嚇未遂。受到連串負面醜聞影響，朴娜勑已宣布全面暫停演藝工作，並退出所有固定主持的熱門綜藝節目。
更多引新聞報導
「想要妳的貞操」日本狼父假借畫模奪繼女初夜 長達七年禁忌控制
Lulu陳漢典婚禮喜帖曝光！日本愛的私密互動藏不住
其他人也在看
酒駕通緝男被逮「求警回家一趟」 只為幫全癱妻換藥！他淚：沒有我你怎麼辦
花蓮一名潘姓男子近日因為形跡可疑遭警方攔查，一比對發現竟是7年前在桃園酒駕被判刑未報到的通緝犯，員警將他上銬要戴逮捕歸案，他趕緊求警方讓他回家一趟，因未他的老婆全身癱瘓、長期臥床，希望可以再幫老婆換一次藥。員警陪同他回到家，讓他和妻子道別，潘男在床前忍不住暴哭，直喊很擔心妻子「沒有我你怎麼辦」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 62
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 31
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 8
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 5 小時前 ・ 10
曹西平猝逝遭疑「才一天冒屍斑不尋常」 殯葬業、醫師發聲打臉
曹西平於12月28日清晨5時多發布貼文，提到自己經歷過921大地震後，面對地震已不再驚慌逃跑，而是選擇靜坐原地，「交給老天爺安排」。他直言，隨著年紀增長，「已經沒有什麼好想的」，感嘆人生無常，「天災人禍誰又可以躲得過呢？連過個小小馬路都有事情發生」，語氣中流露出...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
周潤發愛妻「臉頰凹陷」暴瘦露面 66歲真實近況引網擔憂
70歲港星周潤發入行至今，早已累績無數經典作品，感情方面則跟太太陳薈蓮結婚近40年，是演藝圈公認的模範夫妻。近日，有網友巧遇周潤發夫妻，其中老婆陳薈蓮身形略顯消瘦也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 13
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
張惠妹跨年封神！1細節被發現「致敬師兄張雨生」 網哭：活在她心中
由天后張惠妹一手打造並擔任總導演的台東《東！帶我走》跨年晚會，於跨年夜在台東登場，憑藉完整音樂編排與情感流動的節目設計獲得高度好評，線上直播累計觀看人次突破30萬，引發網友熱烈討論，其中更有人發文指出，晚會名稱《東！帶我走》像是致敬師兄張雨生的經典歌曲〈帶我去月球〉，讓不少觀眾感動直呼「妹神真的很努力讓大家記得張雨生」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 88
趙露思2026不藏了！拋出重磅喜訊 親吐健康近況：希望藥量減半
中國女星趙露思雖然在去年（2025）面臨生病、與經紀公司產生合約糾紛，但後續她憑藉電視劇《許我耀眼》翻身，不只簽下新東家，人氣更是水漲船高。然而，趙露思在迎接全新一年的到來，她也透露了身體狀況，雖然尚未停藥，不過她表示在今年有望回歸演戲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 8
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
柯文哲訪陳瑩「賒帳」還簽名！莊瑞雄打趣：簽了就得幫她輔選
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導前民眾黨主席柯文哲昨（2）日赴立法院出席黨團大會，會後與白委陳昭姿展開跨黨派拜會，爭取朝野支持《人工生殖法》修法。上午先後拜會國民黨團與多名衛環委員，中午也與民進黨團總召柯建銘會面。下午前往綠委陳瑩辦公室時，陳瑩親自泡咖啡招待，柯在牆上留下簽名。綠委莊瑞雄也在旁打趣「現在簽名，以後台東就要幫她輔選」，現場笑聲不斷；柯文哲也稱讚陳瑩的競選口號「台東要贏，台東要瑩」相當不錯。民視 ・ 5 小時前 ・ 10
終於公開！陳漢典與Lulu日本富士山婚紗照親密互動甜到炸 喜帖插畫超Q
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）即將在本月25日於台北文華東方酒店舉行婚禮，近日喜帖與婚紗照率先曝光。喜帖採用鮮紅色調搭配可愛插畫，文字誠摯，傳達夫妻倆對親友的邀請之意，而婚紗照則選在日本富士山前拍攝，兩人時而鼻碰鼻、時而肩靠肩，甜蜜氛圍溢滿畫面。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 5
陳芳語洋男友正面照曝！救火接替王ADEN唱跨年「僅花3天準備」
創作歌手王ADEN先前在校園演出時，因為臭臉學生、隨後發文還原真相又遭質疑是公審，引發軒然大波，一連丟失台北、宜蘭兩場跨年表演，隨後宜蘭場次也找來歌手陳芳語救火，而她僅花三天籌備的內幕也隨之曝光。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
《功夫》港星病逝享壽69歲！袁祥仁妻曝噩耗 賣周星馳「如來神掌」爆紅
在電影《功夫》飾演乞丐的知名港星、武術指導袁祥仁，驚傳元旦1月1日病逝，享壽69歲。妻子證實噩耗，表示袁祥仁於伊利沙伯醫院安詳辭世，喪禮2月1日在世界殯儀館3樓明德堂設靈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
【2026跨年】明星夫妻檔集體曬照！周杰倫乖乖貼昆凌、劉嘉玲戴「2026」眼鏡搶鏡梁朝偉 網笑：誰說了算很明顯！
昆凌掌鏡：天王也變「寵妻暖男」天王嫂昆凌稍早曬出合照，感性告別2025。畫面中，周杰倫收起平時的酷勁，戴著招牌毛帽配上紅方巾，一臉溫柔地依偎在昆凌身邊。網友紛紛笑說：「只要老婆想拍，天王隨時待命！」那份眼神裡的寵溺，完全藏不住。劉嘉玲出招：影帝偉仔「被迫營業...styletc ・ 2 天前 ・ 8
惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人
中部中心／張家維 南投報導南投警方接獲民眾報案，在草屯鎮與中寮鄉交界附近，有一處農舍發生竊案，警方到場時，竊嫌已經被地主壓制在地，卻不斷喊著要驗傷，員警搜身，還找到毒品及吸食器，儘管證據確鑿，嫌犯竟然還辯稱，那只是口含錠！一位農民，拿著柴刀，氣到不行，地上還有一名男子，試圖坐起身。委屈的坐在地上訴苦，不過警方，可沒理他那套，一邊問他身分訊息，一邊將他上銬搜身，因為他剛從別人家農舍，偷拿走一把空氣長槍竊賊闖農舍偷空氣長槍 遭地主抓包 農民氣到親自逮人（圖／民視新聞）男子身上哩哩叩叩的東西，還真不少，不過，真的只有這些嗎？罪證確鑿，嫌犯還是一副理所當然，甚至搬出，這個理由。惹錯人!竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 警搜出毒品吸食器（圖／翻攝畫面）亂掰到連員警都傻眼，直接將人押回警局，事發就在南投草屯坪頂里與中寮鄉交界，警方獲報，有一處農舍發生竊盜案，這位男子不請自來，試圖偷取財物，還好農舍內，沒放什麼貴重物品，最後這位竊賊，偷到一把空氣長槍，就被巡邏中的地主抓個正著，將違禁品說是口含錠的竊嫌，被警方依現行犯逮捕，全案依準強盜罪、違反毒品危害防制條例及侵入住宅等罪嫌，移送偵辦。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：惹錯人！竊賊闖農舍偷竊遭地主抓包 農民氣到親自逮人 更多民視新聞報導2印度籍女子百貨偷6千元手鍊 警獲報全力追緝中德國大盜打穿銀行金庫 撬開數千保險箱.洗劫11億撬開銀行逾3千保險箱！德國竊賊聖誕節洗劫11億民視影音 ・ 23 小時前 ・ 4
趙露思認了還在服藥！宣布2026復出拍戲「先把自己照顧好！」
大陸女星趙露思去年（2025）憑藉夯劇《許我耀眼》再攀顛峰，不僅與新的經紀公司簽約，還能對工作享有最高自主權，讓外界感到欣慰。不過，隨著新的一年到來，趙露思也坦承目前尚未停藥，希望新的一年能先把自己的身體照顧好。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7