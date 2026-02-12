韓國演員鄭恩宇驟逝...享年40歲 生前最後貼文悼念張國榮

南韓演員鄭恩宇驚傳於11日離世，享年40歲，死因不明。事發前一天，他在社群上PO出已故香港演員張國榮和英國歌手艾美·懷絲（Amy Winehouse）和自己的照片，並寫道「我想你，我羨慕你，我後悔…」等字眼，引發猜測。

鄭恩宇是科班出生的演員，出道時曾以本名鄭東鎮出演戲劇，後來改用藝名「鄭恩宇」，作品包括《太陽的新娘》、《五指》、《好好長大的女兒荷娜》、《我唯一的守護者》等。

傳出驟逝消息令人震驚，網友紛紛湧入他的社群留言，有人不捨表示，「這些照片是前一天的信號... 如此心碎、悲傷...」、「聽到死訊震驚又難過，願你的靈魂安息」，更有人悲痛表示，「這是信號，但沒人知道..」

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

責任編輯／陳盈真

